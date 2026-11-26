Pecco Bagnaia kann sein letztes MotoGP-Wochenende mit Ducati verletzungsbedingt nicht bestreiten. Zum Abschied ließ sich der italienische Hersteller dennoch etwas Besonderes einfallen.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Leider bleibt es Pecco Bagnaia beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia verwehrt, ein letztes gemeinsames Rennwochenende mit seinem langjährigen Arbeitgeber Ducati zu erleben. Seine im Sprintrennen in Katar erlittene Fußverletzung lässt einen letzten Tanz mit der roten Desmosedici nicht zu. Das Event in Valencia hätte den perfekten Rahmen für einen gemeinsamen Abschied geboten.

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Ducati nahm am Donnerstag dennoch die Gelegenheit wahr, um sich von dem Fahrer, der acht Jahre für den Hersteller aus Borgo Panigale in der Königsklasse der Motorrad-WM am Start war, gebührend zu verabschieden. Pecco Bagnaia ist trotz seiner Verletzung nach Valencia gereist. Mit Krücken sah man ihn am Donnerstag im Fahrerlager. Zum Abschied hat Ducati eine Feier organisiert – mit dem gesamten Ducati-Lenovo-Team, inklusive Teammanager Davide Tardozzi und Gigi Dall’Igna.