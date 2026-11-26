Der FC Schalke 04 muss bei Mitaufsteiger SC Paderborn antreten. Der Druck auf die Königsblauen ist groß, mal wieder einen Sieg einzufahren.

Der FC Schalke 04 muss bei Mitaufsteiger SC Paderborn antreten. Der Druck auf die Königsblauen ist groß, mal wieder einen Sieg einzufahren. Die Laune von Miron Muslic war bestens.

Wer den Trainer des FC Schalke 04 zwei Tage vor der für den gesamten Klub überausDie Schalker sind seit sieben Spielen in der Bundesliga sieglos, hängen tief im Tabellenkeller fest.

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"Wir verspüren große Lust das Spiel zu gewinnen", sagte der S04-Trainer mit einem breiten Grinsen. Verkehrte Welt auf Schalke. ) um sehr viel für die Königsblauen. Wohl so ziemlich jeder Anhänger des Klubs hat in seiner ganz persönlichen Saisonrechnung Siege gegen die Ostwestfalen eingeplant, soll es am Saisonende mit dem Klassenerhalt klappen.