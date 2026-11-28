Duell gegen Aufsteiger: Elversberg lockt mit Räumen, doch Druck liegt beim FC
Nach dem Punkt beim FC Bayern empfängt der 1. FC Köln Aufsteiger Elversberg. Die Saarländer bieten Räume, doch der FC steht in der ungeliebten Pflicht zu siegen.
Aufsteiger Elversberg dürfte dem FC wie die Bayern viel Platz lassen – doch Köln steht in der ungeliebten Pflicht, zu siegen. -Alltag taugt sie aber nur begrenzt.
In Müngersdorf waren die Saarländer erst ein einziges Mal zu Gast: Im Januar 2025 traf Dejan Ljubicic spät zum 1:0. Es war der erste Sieg des FC im Aufstiegsjahr. Viermal kam Elversberg dagegen ins Franz-Kremer-Stadion, wo die Kölner Zweitvertretung spielt. Drei dieser Regionalliga-Partien gingen an den FC.
Unvergessen bleibt der Oktober 2010: Damals schoss ein junger Mittelstürmer namens Simon Terodde drei Tore beim 7:0 der Kölner. Sechzehn Jahre später ist es so weit: Am Samstag treffen die Profimannschaften beider Klubs im Oberhaus aufeinander. Aus der Viertklassigkeit bis in die Bundesliga, so liest sich der Weg der Elversberger. Das ist ein echtes Sportmärchen.
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