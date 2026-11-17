Denzel Dumfries offenbart Konflikte in der niederländischen Kabine nach der historischen 0:5-Niederlage. Trainer Xavi sieht den Spirit als Hauptproblem der Elftal.

Die niederländische Nationalmannschaft erlebte am vergangenen Montagabend einen ihrer düstersten Momente in ihrer lange zurückreichenden Vereinsgeschichte. Das Team erlitt gegen Deutschland eine klare 0:5-Niederlage, die zugleich die höchste Pleite seit nunmehr 67 Jahren markiert. Nach der einstündigen ersten Halbzeit, in der die Elftal noch im Spiel war, brach das Defensivverhalten innerhalb von 17 Minuten komplett zusammen und führte zu vier Gegentoren.

Kabine explodiert nach historischer Schmach

Denzel Dumfries, der die Kapitänsbinde von Virgil van Dijk trug, äußerte nach dem Abpfiff offene Wut und Scham über die gezeigte Leistung. Der 30-jährige Rechtsverteidiger von Real Madrid bestätigte, dass es in der Kabine zu einem hitzigen Wortwechsel kam. Er erklärte, dass die Wut unter den Spielern groß war und man diese Emotionen auch direkt zum Ausdruck brachte. Dumfries betonte, dass eine derartige Niederlage unter keinen Umständen hätte passieren dürfen.

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Der 30-Jährige unterstrich zudem, dass er den Aussagen seiner Mitspieler in der Krise voll zustimmte. Im Mittelpunkt stand dabei die Übernahme der Verantwortung, wenn es im Spiel schwierig wird. Dumfries erklärte, dass die Mannschaft bei internen Problemen vollständig zusammenbricht, statt stur an der Strategie festzuhalten. Dieser interne Konflikt zeigt die tiefgreifende Enttäuschung der Stars über die eigene Haltung.

Krisengipfel und Forderung nach Stolz

Schon während der Partie zeigten die niederländischen Stars deutliche Unzufriedenheit mit der Taktik und der Umsetzung. Beim Stand von 0:5 versammelten sich die Akteure in der 77. Minute zu einem internen Krisengipfel. Dumfries hatte seine Teamkollegen zusammengetrommelt, um die Lage zu klären. Bart Verbruggen, der 24-jährige Schlussmann, bestätigte nach dem Spiel die Intensität dieses Treffens.

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Verbruggen erläuterte, dass es bei diesem Treffen vor allem darum ging, etwas Stolz zu zeigen. Obwohl klar war, dass das Spiel nicht mehr zu gewinnen war, sollte die Mannschaft verhindern, dass sich die Situation weiter verschlimmert. Der Torhüter hob die Notwendigkeit hervor, die eigene Würde zu wahren, selbst in einer aussichtslosen Lage. Dieser Schritt konnte den 0:5-Status jedoch nicht mehr ändern.

Xavi sieht keinen passenden Spirit

Trainer Xavi, der 46 Jahre alt ist, erlitt mit dieser Niederlage den schwerwiegendsten Rückschlag in seiner Amtszeit als Bundestrainer. Er gab nach dem Spiel zu, dass die Performance ein Schock für ihn war. Der Coach merkte an, dass man ohne den richtigen Spirit im Fußball sowie im Leben nichts erreichen kann. Er kritisierte, dass die Mannschaft nach dem 2:0- und dem 3:0-Tor kulturell zusammenbrach.

Diese Entwicklung darf laut Xavi nicht wieder vorkommen, da sie die Identität der Mannschaft untergräbt. Die Niederlage fällt umso schwerer, da sie nur wenige Tage nach dem 7:0-Kantersieg gegen Griechenland erfolgt. Die Stimmung im niederländischen Kader und bei den Fans ist daraufhin drastisch eingebrochen. Die Diskrepanz zwischen dem vorherigen Erfolg und der aktuellen Katastrophe ist markant.