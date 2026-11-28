Nach dem Spiel zeigt sich Joshua Kimmich reuig: Seine Rote Karte nach Haareziehen ist für den Bayern-Interimskapitän selbst 'völlig unentschuldbar'. Sein Blackout ist für den Klub der nächste Tiefschlag. Lothar Matthäus fürchtet grundlegende Probleme.

28.11.2026 | 19:32 UhrNach dem Spiel zeigt sich Joshua Kimmich reuig: Seine Rote Karte nach Haareziehen ist für den Bayern-Interimskapitän selbst "völlig unentschuldbar". Sein Blackout ist für den Klub der nächste Tiefschlag.

Lothar Matthäus fürchtet grundlegende Probleme. Joshua Kimmichs Haarezieher-Blackout stand als Sinnbild für einen FC Bayern in der Zerreißprobe. Die Rote Karte des Nationalmannschaftskapitäns inmitten der "menschlichen Tragödie" um Jamal Musiala war für den mental und körperlich angeschlagenen Rekordmeister der nächste schwere Schlag - schwerer noch als das enttäuschende 0:0 beim Hamburger SV. Mit einer Not-Elf drohen die Münchner in ihrer Verletzungsmisere den Anschluss an Borussia Dortmund zu verlieren, das am Sonntag auf vier Punkte Abstand davonziehen könnte.

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Aktuell stehen unter anderem Weltstar Harry Kane, Torwart Manuel Neuer, Ismael Saibari und seit Freitag erneut Jamal Musiala nicht zur Verfügung. Zudem verließ in Hamburg der in der 52. Minute eingewechselte Konrad Laimer kurz vor Spielende humpelnd den Platz.