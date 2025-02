Dune: Part Two räumt bei den BAFTA Awards ab

Denis Villeneuve's „Dune: Part Two“ dominiert die BAFTA Awards und gewinnt die begehrten Preise für den besten Film und den herausragenden britischen Film. Weitere Auszeichnungen gehen an Zoë Saldana und Kieran Culkin.

Die britischen Film - und Fernseh-Awards, die BAFTA Awards, wurden in London verliehen. Der Film „ Dune: Part Two “ dominierte die Gala und erhielt sowohl den Preis für den besten Film als auch für den herausragenden britischen Film . Der von Denis Villeneuve inszenierte Film räumte weitere Auszeichnungen in den Kategorien beste adaptierte Drehbuch und bester Schnitt ab. Insgesamt war „ Dune: Part Two “ zwölf Mal nominiert.

Zoë Saldana erhielt den Preis für die beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „Emilia Perez“, während Kieran Culkin den Preis für den besten Nebendarsteller für „A Real Pain“ gewann. Der Film „Emilia Perez“, der mit elf Nominierungen an den Start ging, wurde als bester Nicht-Englischsprachiger Film ausgezeichnet. Die Verleihung zog zahlreiche internationale Stars an, darunter Timothée Chalamet, Demi Moore, Jeff Goldblum und Pamela Anderson. Karla Sofia Gascon, die als erste Transfrau für einen Oscar in der Kategorie beste Hauptdarstellerin nominiert war und ebenfalls für einen BAFTA in dieser Kategorie im Rennen war, blieb der Gala in London fern. Nach der Berichterstattung über problematische Social-Media-Kommentare aus vergangenen Jahren distanzierten sich die Macher des Musical-Dramas „Emilia Perez“ von Gascon.





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BAFTA Awards Dune: Part Two Zoë Saldana Kieran Culkin Film Awards

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Princess of Wales: Red-Carpet-Comeback bei BAFTA Awards abgelehntAm 16. Februar findet die Verleihung der BAFTA Awards statt. Catherine, Princess of Wales, wird der Veranstaltung nicht beiwohnen – aus gutem Grund.

Weiterlesen »

Prinzessin Anne bei den BAFTA Awards – ihr legendärer Look 1984Als Prinzessin Anne die BAFTA Awards 1984 besucht, überrascht sie alle mit ihrem Barbie-Look, der bis heute in Erinnerung bleibt.

Weiterlesen »

Prinzessin Kate fehlt bei BAFTA-Awards, Grund verständlichPrinzessin Kate geht langsam, aber stetig ihren Weg zurück zur Normalität in der Öffentlichkeit. Doch eines der größten Events des Jahres lässt jetzt sausen.

Weiterlesen »

Bafta-Verleihung: «Konklave» als Bester Film ausgezeichnetBei der Verleihung der Britischen Filmpreise gewinnt «Konklave» von Regisseur Edward Berger einige der wichtigsten Trophäen - aber nicht alle. Unter den Bafta-Gewinnern ist auch ein Deutscher.

Weiterlesen »

Bafta-Verleihung: „Konklave“ als Bester Film ausgezeichnetBei der Verleihung der Britischen Filmpreise gewinnt „Konklave“ von Regisseur Edward Berger einige der wichtigsten Trophäen - aber nicht alle. Unter den Bafta-Gewinnern ist auch ein Deutscher.

Weiterlesen »

Britische Filmpreise: »Konklave« als bester Film bei Bafta-Verleihung ausgezeichnetMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »