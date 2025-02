Duo, das Maskottchen von Duolingo, ist tot!

Die beliebte Sprachlern-App Duolingo verkündet den Tod ihres Maskottchens, der grünen Eule Duo. Die Todesursache ist unklar und wird von der App-Community mit Spekulationen und Humor kommentiert.

Duolingo , die beliebte Sprachlern-App , hat die traurige Nachricht verbreitet, dass ihre Maskottchen- Eule , Duo, verstorben ist. Das US-amerikanische Unternehmen teilte die Neuigkeit am Dienstag, den 11. Februar, über soziale Medien mit und bat die Nutzer um Verständnis und Zurückhaltung in den Kommentaren. Die Tod esursache ist noch unklar. Es wird spekuliert, ob Duo durch übermäßige Lern-Erinnerungen oder Langeweile in der Warteschlange der App gestorben ist.

Ein Sprecher von Duolingo bestätigte gegenüber KDKA-TV, dass Duos Tod Teil einer Marketingkampagne ist. Duolingo hat die Profilbilder in sozialen Medien und das App-Symbol aktualisiert, um ein Foto von Duo mit X als Augen zu verwenden. Das Original-Duo-Image wurde von vielen Nutzern im Internet zu einer komplexeren und bedrohlicheren Figur mit eigener Überlieferung weiterentwickelt. Duo ist Teil der Duolingo-Marke seit vielen Jahren und hat sich zu einer Internet-Sensation entwickelt. Das Maskottchen war bekannt für seine (manchmal lästige) Art, aber auch für seine süße und knuddelige Seite. Die Nutzer reagieren auf Duos Tod mit gemischten Gefühlen. Während einige die Nachricht traurig aufnehmen, zeigen andere Erleichterung und zum Teil sogar Freude. Es bleibt abzuwarten, wie Duolingo mit der Duo-Figur weiter umgeht und ob diese im Rahmen der Marketingaktivitäten wieder aufleben wird.





