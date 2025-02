Duplantis stellt beim ISTAF Indoor neuen Meetingrekord auf

Armand Duplantis dominierte das ISTAF Indoor Meeting in Berlin mit einem neuen Meetingrekord von 6,10 Metern im Stabhochsprung. Auch Yemisi Ogunleye siegte überlegen im Kugelstoßen.

In Berlin trafen sich internationale Spitzen-Leichtathleten zum ISTAF-Indoor-Meeting. Für die große Show des Abends sorgte einmal mehr Stabhochsprung -Star Armand Duplantis . Der Stabhochsprung -Superstar hat einmal mehr geliefert. In Berlin springt Armand Duplantis Meeting-Rekord. Auch Yemisi Ogunleye überzeugt. Die Höhepunkte vom ISTAF Indoor. Der 25 Jahre alte Weltrekordhalter aus Schweden siegte bei seinem ersten Auftritt in diesem Jahr vor 12.

100 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof mit einer Höhe von 6,10 Metern. Zwei Jahre zuvor hatte Duplantis den Rekord beim Berliner Hallenmeeting auf 6,06 Meter geschraubt. Nach dem Rekord ließ der Ausnahme-Athlet die Latte auf die Weltrekordhöhe von 6,27 Metern legen, einen Zentimeter darunter. Zweiter wurde der Olympiadritte von Paris, Emmanouil Karalis, der 5,94 Meter überqueren konnte. Oleg Zernikel aus Landau und der Düsseldorfer Bo Kanda Lita Baehre belegten mit übersprungenen 5,70 Metern den dritten und vierten Rang. Ebenfalls überlegen dominierte Yemisi Ogunleye die Konkurrenz bei der Kugelstoß-Premiere beim Istaf Indoor. Die 26 Jahre alte Olympiasiegerin aus Mannheim hatte bei ihrem Erfolg mit einer Weite über 19,42 Meter 94 Zentimeter Vorsprung vor der Portugiesin Jessica Inchude (18,48) und der Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge (18,40). Über 60 Meter gab es einen deutschen Doppelsieg. Rebekka Haase siegte knapp vor ihrer Teamkollegin Lisa Mayer. Der zweimalige Paralympics-Sieger Felix Streng gewann in 7,03 Sekunden den 60 Meter-Sprint. Mikaelle Assani wurde in Abwesenheit der erkrankten Malaika Mihambo mit 6,80 Metern Zweite beim Weitsprung.Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Si





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Armand Duplantis ISTAF Indoor Leichtathletik Stabhochsprung Meetingrekord Yemisi Ogunleye Kugelstoß

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stars, Premieren und Tickets: Das müssen Sie zum Istaf Indoor wissenStabhochspringer Armand Duplantis geht beim Istaf Indoor wieder auf Höhenjagd.

Weiterlesen »

ISTAF Indoor: Duplantis will wieder allen die Show stehlenDas ISTAF Indoor in Berlin hat die Stabhochsprung-Elite zu Gast, allen voran den schwedischen Weltrekordler Armand Duplantis, laut Torben Blech 'die Kirsche auf der Sahnetorte'.

Weiterlesen »

Armand Duplantis knackt Stabhochsprung-Rekord beim Istaf IndoorDer schwedische Stabhochsprung-Star Armand Duplantis hat beim Istaf Indoor in Berlin einen neuen Meetingrekord aufgestellt. Duplantis siegte mit einer Höhe von 6,10 Metern und dominierte das Feld klar.

Weiterlesen »

Armand Duplantis setzt Maß beim ISTAF IndoorArmand Duplantis stellt beim ISTAF Indoor in Berlin neuen Meeting-Rekord auf und dominiert die Konkurrenz im Stabhochsprung.

Weiterlesen »

Armand Duplantis bricht beim ISTAF Indoor Meeting den Meeting-Rekord im StabhochsprungArmand Duplantis, mehrfache Welt- und Olympiasieger im Stabhochsprung, hat beim ISTAF Indoor Meeting in Berlin einen neuen Meeting-Rekord aufgestellt. Mit einer Höhe von 6,10 Metern übertraf er nicht nur seine Weltjahresbestleistung, sondern auch den bisherigen Meeting-Rekord.

Weiterlesen »

ISTAF Indoor Berlin: Duplantis, Ogunleye und mehr im RampenlichtDas ISTAF Indoor in Berlin ist wieder da! Am Freitag, 17. Februar, verwandelt sich die Arena am Ostbahnhof in ein Highlight der Leichtathletik-Welt. Mit Armand Duplantis, Yemisi Ogunleye und weiteren Stars lockt das Event Fans aus aller Welt. Doch auch deutsche Athletinnen und Athleten sind im Fokus.

Weiterlesen »