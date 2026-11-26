Andy Taylor, Gitarrist der legendären Band Duran Duran, ist an Krebs gestorben. Der gebürtige Brite wurde 65 Jahre alt.

Der ehemalige Gitarrist der britischen Gruppe Duran Duran, Andy Taylor, ist im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Er sei am Montag „nach einem langen und mutigen Kampf gegen“ friedlich zu Hause im Kreis seiner Familie gestorben, hieß es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung seiner Familie und der aus Birmingham stammenden Band.

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Taylor war zum Start der New-Wave-Band in den 1980er-Jahren Gitarrist und hatte die Band 2006 verlassen. Duran Duran war in den 80er-Jahren eine der erfolgreichsten Popbands und zählte zu den Initiatoren einer Poprock-Richtung namens New Romantic.

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Die Band um Sänger Simon Le Bon schrieb Popklassiker wie „Girls On Film“, „The Wild Boys“, „Hungry Like the Wolf“, „The Reflex“ oder „A View to a Kill“.bei der Einführungszeremonie der Band in die „Rock & Roll Hall of Fame“ bekanntgemacht. In einem bei der Veranstaltung in Los Angeles vorgelesenen Brief schrieb er, der Krebs sei unheilbar. Duran Duran wurden damals in die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio aufgenommen.2006 hatte Taylor die Band im Streit während einer US-Tournee verlassen.