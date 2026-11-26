Andy Taylor, langjähriger Gitarrist der Band Duran Duran, ist im Alter von 65 Jahren nach einem langen Kampf gegen Prostatakrebs verstorben. Die Familie und die Band würdigen seinen mutigen Einsatz und seinen unverwechselbaren musikalischen Beitrag.

Duran Duran trauert um Andy Taylor – Musik er stirbt an Krebs 26. November 2026 um 06:05 UhrMit Hits wie „Girls on Film“ und „The Wild Boys“ prägt Duran Duran den Sound der 80er-Jahre.

Nun ist ihr langjähriger Gitarrist Andy Taylor im Alter von 65 Jahren gestorben. Er verließ die Band vor Jahren im Streit. Der frühere Gitarrist der britischen Band Duran Duran, Andy Taylor, ist nach schwerer Krebserkrankung im Alter von 65 Jahren gestorben. Der Musiker sei nach einem „langen und mutigen Kampf gegen Prostatakrebs“ am Montag im Kreise seiner Familie friedlich zu Hause gestorben, erklärten seine Familie und die Band am Mittwochabend bei Instagram und auf der Website von Duran Duran.

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Taylor hatte seine Krebserkrankung im fortgeschrittenen Stadium bereits 2022 öffentlich gemacht.