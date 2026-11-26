Der britische Musiker und ehemalige Gitarrist von Duran Duran, Andy Taylor, ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Er hatte seit mehreren Jahren an Prostatakrebs gelitten. Seine Ex-Bandkollegen würdigen ihn in einem Statement als unverwechselbaren Teil der Bandgeschichte.

Andy Taylor machte seine Krebserkrankung vor einigen Jahren öffentlich. Jetzt ist der frühere Gitarrist von Duran Duran im Alter von 65 Jahren gestorben. Der britische Musiker Andy Taylor ist nach Angaben seiner Familie und früherer Bandkollegen tot.

Das ehemalige Mitglied von Duran Duran starb am Montag im Kreis seiner Angehörigen. Er wurde 65 Jahre alt. Taylor war seit mehreren Jahren an Prostatakrebs erkrankt. Im Jahr 2022 hatte er die Diagnose bekannt gemacht und erklärt, es gebe „keine Heilung“.

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Andrew „Andy“ Taylor wurde 1961 in England geboren und griff schon früh zur Gitarre. Mit 19 Jahren schloss er sich Duran Duran an, einer 1978 gegründeten New-Wave-Band. Den größten Hit ihrer Laufbahn erzielte die Gruppe 1984 mit „The Wild Boys“. Auch „Girls On Film“ und „Hungry Like The Wolf“ wurden erfolgreich.