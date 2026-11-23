Neue Hoffnung für Opfer: Forscher können die Einnahme von GHB noch nach 48 Stunden nachweisen.

Wer mit K.-o. -Tropfen betäubt wird, hat bislang oft kaum eine Chance, die Substanz nachweisen zu lassen. Denn eines der bekanntesten Mittel, Gamma-Hydroxybuttersäure , ist bereits nach wenigen Stunden nicht mehr in Blut oder Urin nachweisbar.

Zwei neue Studien könnten das jetzt ändern und Betroffenen dabei helfen, Beweise gegen mögliche Täter zu sammeln.

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„Das ist ein richtiger Durchbruch in diesem Bereich“, sagt Volker Auwärter, forensischer Toxikologe aus Freiburg, der Deutschen Presse-Agentur . Mithilfe einer neuen Methode lässt sich die Einnahme von GHB noch bis zu 48 Stunden später nachweisen. Bislang gelingt das im Blut nur etwa sechs Stunden, im Urin rund zwölf Stunden lang. Für Betroffene ist das ein großes Problem.

Denn häufig bemerken sie erst am nächsten Morgen, dass etwas nicht stimmt. Wertvolle Zeit für die Beweissicherung verstreicht.

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„Das große Problem war bislang, dass wir bei Verdachtsfällen oft sagen mussten: Wir haben nichts gefunden, aber können GHB auch nicht ausschließen“Die Grundlage für die neue Methode liefert eine Entdeckung von Forschern der Universität Zürich aus dem Jahr 2021. Sie identifizieren damals einen sogenannten Biomarker: eine Verbindung von GHB mit einem Zucker, die deutlich länger im Körper nachweisbar bleibt als GHB selbst. Inzwischen bestätigt das Team seine Erkenntnisse anhand von mehr als 2.400 anonymisierten Urinproben aus rechtsmedizinischen Fällen.

Auch Forscher der dänischen Universität Aarhus kommen zu vielversprechenden Ergebnissen. Für ihre Studie erhält die Hälfte von 30 Freiwilligen GHB, die andere Hälfte ein Placebo. Bei allen Teilnehmern, die GHB einnehmen, lässt sich der Biomarker noch nach 48 Stunden im Blut nachweisen. Video lädt...

Diana glaubte, sie würde sterben: Jede 15. Frau wird Opfer von K.o. -TropfenBevor die Methode im Alltag zum Einsatz kommt, müssen Experten noch sicherstellen, dass die Verbindung auch dann stabil bleibt, wenn Blutproben mehrere Stunden im Kühlschrank lagern. In der dänischen Studie frieren die Forscher die Proben unmittelbar ein.

Hinweise darauf, dass die Verbindung bei einer Lagerung im Kühlschrank zerfällt, gibt es laut Auwärter bislang aber nicht.

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„Wir werden dieses Verfahren bei Verdachtsfällen nun auch so schnell wie möglich etablieren. Wir hoffen, dass wir in einigen Wochen so weit sind. “