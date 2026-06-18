Durchbruch in der Krebsmedizin: Neue Tablette verlängert Leben von Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten

Ein neuartiges Medikament im Rahmen einer klinischen Studie am LMU München verlängert das Leben von Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs signifikant. Andreas Hoffmann, der an der Studie teilnimmt, berichtet von seiner persönlichen Erfahrung.

Andreas Hoffmann, 60, lebt mit einer neuartigen Therapie gegen metastasierten Bauchspeicheldrüsenkrebs . Im Rahmen einer Klinischen Studie am LMU München erhält er täglich drei kleine blaue Tabletten, die als absoluter Durchbruch in der Krebsmedizin gelten.

Das Medikament, das erstmals das Überleben von Patienten mit dieser aggressiven Krebsart signifikant verlängert, schenkt ihm wertvolle Lebenszeit. Hoffmann war im März 2025 aufgrund von Bauchschmerzen beim Arzt, erhielt nach weiteren Untersuchungen im April die schockierende Diagnose: Ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse mit bereits bestehenden Lebermetastasen. Nach anfänglicher Chemotherapie, die zunächst anschlug, verschlechterte sich sein Zustand im Oktober. Eine genetische Mutationsanalyse seiner Krebszellen offenbarte eine RAS-Mutation, die bei rund 90 Prozent der Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten auftritt und ihn für die Studienteilnahme qualifizierte.

Die Wirkung der Tabletten ist beeindruckend: Die sichtbaren Tumorherde sind kaum noch nachweisbar, und sein Tumormarker im Blut sank von 60 auf nahezu gesunde 2. Dieses "Zeitschenker-Medikament" ermöglicht ihm, mehr Zeit mit seiner Frau, seiner Familie und seinen Hunden zu verbringen. Seit Oktober 2025 arbeitet er sogar wieder Teilzeit als Account-Manager, was ihn geistig fordert und ihm wichtig ist.

Allerdings hat die Therapie Nebenwirkungen: Seine Haut an den Fingern reißt auf, und er litt unter starkem Hautausschlag. Hoffmann ist sich bewusst, dass der Krebs lediglich eingefroren ist und irgendwann Resistenzen gegen das Medikament auftreten werden, was den Fortschritt der Krankheit wieder beschleunigen würde. In Studien verzögerte sich das Fortschreiten im Durchschnitt um etwa acht Monate.

Dennoch plant er nicht schon jetzt für dieses "danach"; er will den gegenwärtigen Tag nutzen und ist dankbar für jede zusätzliche Stunde, die ihm das Medikament mit seinen Liebsten schenkt. Die Medizinische Gemeinde feiert diesen Fortschritt: Mehr als 100 Top-Experten der Krebsforschung treffen sich am 15. und 16. Juni bei BILD, um über solche und andere neuartige Durchbrüche zu diskutieren





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