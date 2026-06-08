Durchfall bei Katzen: Ursachen, Behandlung und Vorbeugung

Katzen-Durchfall kann多种 Ursachen haben, von Futterproblemen bis zu schweren Erkrankungen. Dieser Artikel explains die häufigsten Auslöser, die tierärztliche Diagnose und wirksame Maßnahmen zur Vorbeugung.

Wenn Katzen plötzlich auffällig oft aufs Katzenklo gehen oder der Kot weich bis flüssig wird, steckt nicht immer nur eine harmlose Magenverstimmung dahinter. Vor allem junge, alte oder geschwächte Tiere können durch Durchfall schnell zu viel Flüssigkeit verlieren.

Normalerweise zieht der Darm dem Nahrungsbrei Wasser ab, damit fester Kot entsteht. Bei Durchfall funktioniert das nicht mehr richtig. (gehört ebenfalls zu Axel Springer) erklärt das Problem: Mit der Flüssigkeit verliert die Katze auch wichtige Elektrolyte. Diese Mineralstoffe sind unter anderem für Muskeln und Herz wichtig.

Futterprobleme: Verdorbenes Futter, abrupte Futterwechsel oder Unverträglichkeiten können den Magen-Darm-Trakt reizen. Können durch Viren oder Bakterien den Darm belasten. Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, Leber oder Schilddrüse sowie chronische Darmentzündungen (Fehlregulation des Immunsystems) können hinter anhaltendem Durchfall stecken. In seltenen Fällen spielen auch Tumore oder Fremdkörper im Darm eine Rolle.

Giftige Pflanzen, Chemikalien oder bestimmte Medikamente können den Verdauungstrakt schädigen. Auch Stress, etwa durch Veränderungen im Umfeld, kann Durchfall begünstigen. Um die Ursache zu klären, untersucht der Tierarzt zunächst den Allgemeinzustand der Katze. Kotproben können Parasiten nachweisen, Bluttests zeigen unter anderem Flüssigkeitsverlust oder Hinweise auf Organerkrankungen.

Je nach Verdacht kommen zusätzlich Ultraschall oder Röntgen zum Einsatz. Akute Beschwerden verschwinden oft nach kurzer Zeit wieder. Chronischer oder wiederkehrender Durchfall sollte dagegen genauer abgeklärt werden. Je nach Zustand erhält die Katze Infusionen oder Elektrolytlösungen.

Zusätzlich wird oft leicht verdauliches Futter eingesetzt. Die weitere Behandlung richtet sich dann nach der Ursache - etwa gegen Parasiten, Infektionen oder zugrunde liegende Organerkrankungen. Ganz verhindern lässt sich Durchfall nicht. Langsame Futterumstellungen, saubere Näpfe, frisches Wasser sowie regelmäßige Impfungen und Entwurmungen können das Risiko aber deutlich senken





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Katzen-Durchfall Durchfallursachen Bei Katzen Tierärztliche Diagnose Vorbeugung Von Darmerkrankungen Elektrolytverlust

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Leser über Wohnungsmarkt und Vermieten: „Lasse die Bude lieber leerstehen”Verfallene Baugenehmigungen, hohe Abgaben – Leser debattieren die Ursachen für ausbleibenden Wohnungsbau in Deutschland.

Read more »

Verwirrung um Alexander Zverevs Schweißfleck bei der French OpenDie Eurosport-Kommentatoren Matthias Stach und Boris Becker haben bei der French Open einen auffälligen Schweißfleck auf dem Shirt von Alexander Zverev bemerkt und spekulieren über die möglichen Ursachen.

Read more »

Leser über Wohnungsmarkt: „Kleinvermieter haben keinen Bock mehr. Lasse die Bude lieber leerstehen”Verfallene Baugenehmigungen, hohe Abgaben – Leser debattieren die Ursachen für ausbleibenden Wohnungsbau in Deutschland.

Read more »

Aus diesem Grund bringen Katzen ihren Menschen lebende Mäuse mitWenn eine Katze von der Jagd kommt, bringt sie oft Mäuse oder andere Tiere lebend mit nach Hause. Sind das Präsente? Nein, die Katze beabsichtigt damit etwas.

Read more »