Ermittler durchsuchten das Büro und die Wohnung von Ambroise de Rancourt, dem früheren Bürochef von Marine Le Pen, wegen des Verdachts, vertrauliche Informationen aus dem französischen Innenministerium an die Rassemblement National weitergegeben zu haben. Die Ermittlungen sind Teil eines größeren Verfahrens der Europäischen Staatsanwaltschaft wegen möglicher EU-Mittelveruntreuung.

ins Visier der Justiz geraten. Ermittler durchsuchten am 9. November das Büro und die Wohnung von Le Pens früherem Bürochef Ambroise de Rancourt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen erfuhr.

De Rancourt koordiniert inzwischen das Präsidentschaftswahlprogramm der Partei Rassemblement National . Er wird verdächtigt, vertrauliche Informationen aus dem Innenministerium erhalten zu haben, die dem RN zugespielt worden sein sollen. Bei der Durchsuchung seines Büros in der RN-Zentrale waren zwei Pariser Ermittlungsrichter zugegen. Le Pen wies am Freitag bei einer Pressekonferenz eine Verwicklung der Parteiführung zurück.

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„Die Durchsuchung, die vor einigen Tagen stattfand, belastet den Rassemblement National überhaupt nicht“, sagte sie. Andernfalls wären ihrer Ansicht nach auch die Büros von Ausgangspunkt der Affäre ist ein von der Europäischen Staatsanwaltschaft eingeleitetes Verfahren wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern durch die ehemalige Fraktion Identität und Demokratie im Europaparlament, der auch der RN angehörte. Der ID-Fraktion wird vorgeworfen, von 2019 bis 2024 mehr als 4,3 Millionen Euro „rechtswidrig ausgegeben“ zu haben.