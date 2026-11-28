Polizeiliche Durchsuchungen betreffen Ambroise de Rancourt und Hugues Moutouh. Marine Le Pen bestreitet jede Verwicklung der RN-Führung in die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Am 9. November durchsuchten französische Justizbehörden das Büro und die Privaträume von Ambroise de Rancourt. De Rancourt war früher der Chefkabinettchef von Marine Le Pen und koordiniert aktuell das Präsidentschaftswahlprogramm der Partei Rassemblement National. Die Ermittler verdächtigen ihn, vertrauliche Informationen aus dem französischen Innenministerium erhalten zu haben, die an den RN weitergeleitet wurden.

Marine Le Pen wies die Vorwürfe einer direkten Beteiligung der Parteiführung am Freitag bei einer Pressekonferenz energisch zurück. Sie betonte, dass die durchsuchten Räumlichkeiten den Rassemblement National nicht belasten würden. Ihrer Logik nach müssten sonst auch die Büros des RN-Parteichefs Jordan Bardella sowie ihr eigenes Büro durchsucht worden sein.

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Die jüngsten Ereignisse sind Teil eines komplexeren Ermittlungsstrangs, der weit über die einzelne Person von de Rancourt hinausreicht. Seit Juli ermittelt die Pariser Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Verletzung des Berufs- und Ermittlungsgeheimnisses. Hintergrund ist der Verdacht, dass Hugues Moutouh, der ehemalige Generalsekretär des Innenministeriums, dem RN vertrauliche Daten über laufende Ermittlungen zukommen ließ.

Die Vorwürfe gegen Moutouh führten am 27. Juli zur Einleitung eines richterlichen Ermittlungsverfahrens. In diesem Zusammenhang wurden bereits das Innenministerium und die private Wohnung von Moutouh durchsucht. Der ehemalige Präfekt der Region Centre-Val-de-Loire bat offiziell um seine Entlassung und wurde am Mittwoch seines Amtes enthoben. Moutouh bestreitet jegliche Schuld und bezeichnet sich als Opfer einer organisierten Destabilisierungskampagne.

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Neben den Vorwürfen der Informationsweitergabe spielen auch finanzielle Unregelmäßigkeiten eine große Rolle. Der ID-Fraktion im Europaparlament, der auch der RN angehörte, wird vorgeworfen, von 2019 bis 2024 mehr als 4,3 Millionen Euro rechtswidrig ausgegeben zu haben. Dies betrifft auch Verfahren wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern sowie den Verdacht der illegalen Finanzierung der RN-Wahlkämpfe in den Jahren 2022 und 2024.

Auch Jordan Bardella ist persönlich von den Ermittlungen betroffen. Ihm wird vorgeworfen, Medientrainings für den französischen Wahlkampf mit EU-Mitteln finanziert zu haben. Eine französische Anti-Korruptionsorganisation verklagte ihn zudem wegen einer mutmaßlichen Scheinanstellung als EU-Parlamentsassistent im Jahr 2015. Bardella weist alle Vorwürfe entschieden zurück und bestreitet jede rechtswidrige Handlung.

Die Affäre hat auch hochrangige Justizbeamte in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Durchsuchung der RN-Zentrale trafen Ermittler auf den stellvertretenden Staatsanwalt Christian de Rocquigny, der dort mit dem RN-Europaabgeordneten Jean-Paul Garraud Kaffee trank. Rocquigny räumte zwar Kenntnis von Ermittlungen gegen den RN ein, versicherte aber, mit Außenstehenden niemals darüber gesprochen zu haben. Justizminister Gérald Darmanin hat die Justizaufsicht eingeschaltet, um die Vorwürfe zu klären.

Marine Le Pen selbst ist seitens der Justiz bereits verurteilt worden. Zwei Instanzen verurteilten sie wegen der Veruntreuung von EU-Geldern. Da sie vor das Oberste Berufungsgericht gezogen ist, ist die Strafe von einem Jahr elektronisch überwachtem Hausarrest derzeit ausgesetzt. Sollte sie bei der Präsidentschaftswahl im April und Mai 2027 gewonnen werden, müsste sie die Strafe wegen der Amtsimmunität nicht antreten.