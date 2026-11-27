Wenige Monate vor der französischen Präsidentschaftswahl 2027 geraten Marine Le Pens Umfeld unter Druck. Durchsuchungen betreffen das Büro und die Wohnung ihres ehemaligen Bürochefs Ambroise de Rancourt, dem vorgeworfen wird, vertrauliche Informationen aus dem Innenministerium erhalten zu haben. Der Präfekt Hugues Moutouh hat seinen Posten niedergelegt, nachdem er der Weitergabe von Ermittlungsdaten an die RN beschuldigt wurde. Le Pen bestreitet jegliche Kenntnis von illegalen Informationsbeschaffungen.

Wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich gerät Le Pens Umfeld unter Druck. Ihrem ehemaligen Bürochef wird vorgeworfen, vertrauliche Informationen illegal aus dem Innenministerium bezogen zu haben.

Ein hochrangiger Präfekt hat seinen Posten bereits geräumt- In Frankreich sind das Büro und die Wohnung von Marine Le Pens früherem Bürochef Ambroise de Rancourt durchsucht worden. Die Einsätze in der Wohnung sowie in der Zentrale von Le Pens rechtspopulistischer Partei Rassemblement National seien bereits am 9. November erfolgt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen. De Rancourt wird demnach verdächtigt, vertrauliche Informationen aus dem Innenministerium erhalten zu haben.

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Le Pen ist die RN-Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl im April und Mai 2027. Den Umfragen zufolge hat sie gute Chancen, Frankreichs neue Staatschefin zu werden. Am Sonntag hatte Le Pen in einem Fernsehinterview beteuert, sie habe "niemals" vertrauliche Informationen aus dem französischen Innenministerium erhalten. Der heutige Präfekt der Region Centre-Val, Hugues Moutouh, soll dem RN vertrauliche Informationen über laufende Ermittlungen gegen die Partei zugespielt zu haben, als er noch Generalsekretär des Innenministeriums in Paris war.