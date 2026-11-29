Die Mitglieder des Schützenvereins Twistringen (Landkreis Diepholz) stimmen am Nachmittag erneut über den Zugang von Frauen zur sogenannten Traditionsabteilung ab. Das war die Forderung in einer erfolgreichen Petition.

237 der knapp 860 Verein smitglieder hätten die Petition unterschrieben, so ein Initiator gegenüber dem NDR Niedersachsen. Heute findet deshalb eine außerordentliche Generalversammlung statt. In der Satzung sollen personenbezogene Begriffe gestrichen werden, damit Menschen unabhängig vom Geschlecht der Traditionsabteilung beitreten können.

Die Mitglieder dieser Abteilung können nach Angaben des Vereins beim Königsschießen teilnehmen. Im Mai stimmten 30 Prozent gegen die Satzungsänderung; die erforderliche Dreiviertelmehrheit wurde somit verfehlt. Nach dem ersten Votum im Mai hatten mehrere Frauen den, die Majoretten des Spielmannszugs waren gemeinschaftlich ausgetreten. Die Traditionsabteilung ist neben dem Spielmannszug, der Schießgruppe und dem Förderkreis eine der Gruppen des Schützenvereins in Twistringen.

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Ihre Mitglieder dürfen unter anderem am Königsschießen teilnehmen. Majoretten aus Schützenverein ausgetreten:"Toll, dass ihr zusammenhaltet"Über Oslo nach Kiel:"Mein Schiff 3" nach Unfall wieder auf SeeIn Oldenburg war der junge Mann am Freitag in einen Zaun gefahren. Sein Versuch, den Unfall zu verheimlichen, schlug aber fehl. Anwältin zu Gewalt an Frauen:"Viele kennen ihre Möglichkeiten nicht"