Durham University Studie: Wie die globale Öffentlichkeit Pflanzenintelligenz bewertet

Eine Umfrage der Durham University untersucht die öffentliche Wahrnehmung von Pflanzenverhalten. Die Studie analysiert, ob chemische Reaktionen als Intelligenz gelten.

Die Durham University in Großbritannien hat ein internationales Forschungsprojekt gestartet, das die komplexe Frage untersucht, ob Pflanzen als intelligente Lebewesen betrachtet werden können. Das Projekt basiert auf einer weltweit durchgeführten Umfrage, die herausfinden soll, wie Menschen in verschiedenen Kulturen das bemerkenswerte Verhalten von Pflanzen interpretieren. Da Pflanzen über kein Gehirn und keine Nervenzellen verfügen, ist ihre Fähigkeit zur Reaktion auf Umweltreize für die allgemeine Öffentlichkeit oft widersprüchlich und schwer einzuordnen.

Wissenschaftliche Grundlagen der Pflanzensignale

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Pflanzen haben sich in den letzten Jahren erheblich erweitert. Es ist in der Forschung unstrittig, dass Pflanzen auf Angreifer reagieren, chemische Signale austauschen und ihre Reaktionen aufgrund früherer Erfahrungen anpassen können. Ein bekanntes Beispiel ist die Limabohne, die flüchtige chemische Stoffe an die Umgebung abgibt, wenn sie von Fressfeinden angefressen wird. Benachbarte Limabohnen nehmen diese chemischen Alarmsignale wahr und können daraufhin ihre Abwehrmechanismen gegen die Angreifer verstärken. Diese Interaktion wirkt für Beobachter so, als würde eine Pflanze ihre Nachbarn warnen, damit diese sich auf die drohende Gefahr einstellen können.

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Stressgedächtnis ohne neuronales Netzwerk

Ein weiteres Phänomen, das die Diskussion über pflanzliche Intelligenz antreibt, ist das sogenannte Stressgedächtnis. Stressfaktoren oder frühere Umweltbedingungen können Pflanzen physiologisch so verändern, dass sie auf spätere Ereignisse anders reagieren. Wenn die Ackerschmalwand beispielsweise Kälte erlebt hat, verändert sich ihr physiologischer Zustand. Trifft sie kurze Zeit später erneut auf Kälte, kann sie widerstandsfähiger reagieren. Wissenschaftler betonen, dass dies kein menschliches Erinnern ist, aber die vergangene Erfahrung beeinflusst eindeutig die spätere Antwort der Pflanze auf Umwelteinflüsse.

Die Definition von Entscheidungsfindung

Die zentrale Debatte dreht sich um die Frage, ob das Erfassen von Informationen wie Licht, Berührung, Schwerkraft, Wasser, Temperatur und chemischen Signalen eine bewusste Entscheidungsfindung darstellt. Pflanzen kommunizieren über chemische oder physikalische Signale, die Reaktionen im eigenen Organismus oder zwischen verschiedenen Lebewesen auslösen. Dies geschieht ohne Gehirn oder Nervensystem. Die Frage ist, ob eine Pflanze, die durch ihre Umweltreaktionen ihre Überlebenschancen erhöht, eine intelligente Entscheidung trifft oder ob es sich lediglich um hochkomplexe biologische Mechanismen handelt, die keiner bewussten Intelligenz bedürfen.

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Positionen von Professor Bohlander

Professor Bohlander von der Durham University leitet das Projekt und fokussiert sich dabei auf rechtliche und philosophische Aspekte nicht-menschlicher Intelligenz. Er stellt klar, dass die durchgeführte Umfrage kein reiner Wissenstest über botanische Fakten ist. Stattdessen soll erfasst werden, wie Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen das Verhalten von Pflanzen bewerten. Die Teilnehmer erhalten zwölf vordefinierte Szenarien und müssen einschätzen, ob diese Verhaltensweisen als intelligent wahrgenommen werden. Diese Perspektive erlaubt es, kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung von Leben und Intelligenz sichtbar zu machen.

Weitergehende ethische Implikationen

Das Forschungsprojekt der Durham University geht über die reine Klassifizierung von Intelligenz hinaus. Die Teilnehmer sollen nicht nur Urteile über Intelligenz fällen, sondern auch bewerten, ob bestimmte pflanzliche Verhaltensweisen auf Bewusstsein oder sogar auf einen notwendigen ethischen Rahmen hinweisen. Diese Erweiterung der Studie adressiert die tiefgreifende philosophische Frage, ob die Anerkennung pflanzlicher Fähigkeiten zu neuen ethischen Standards in der Gesellschaft führen muss. Die Ergebnisse sollen zeigen, wie stark die Trennung zwischen rein biochemischer Reaktion und anerkannter Intelligenz in der öffentlichen Meinung verwischt ist.