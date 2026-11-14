Dürre bei RTL: Nur 10,25 Mio. Zuschauer bei Deutschlands Sieg gegen Serbien

Obwohl Deutschland unter Jürgen Klopp 3:1 gegen Serbien gewann, sank die TV-Reichweite bei RTL deutlich auf 10,25 Millionen. Die jüngeren Zielgruppen schalteten seltener ein als in früheren Partien.

Der DFB-Länderspielsieg Deutschland s von 3:1 gegen Serbien unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp (59) war auf dem Platz ein eindeutiger sportlicher Erfolg. Jedoch zeigte sich diese Dominanz nicht in den Televisionierungsquoten, da das Interesse der Fernsehzuschauer als eher enttäuschend beschrieben werden muss. Der Sender RTL verzeichnete für diese Partie eine Marktanteil von 33,8 Prozent und erreichte eine Gesamtreichweite, die als die schwächste in der noch kurzen Amtszeit von Jürgen Klopp als Nationaltrainer gilt.

Deutlicher Einbruch der Fernsehreichweiten

Vergleicht man die aktuellen Zahlen mit der Vergangenheit, wird die Größe des Rückgangs besonders deutlich. Rund sechs Wochen zuvor hatten bei einer früheren Übertragung noch fast elf Millionen Zuschauer eingeschaltet. Die weiteren Länderspiele hatten zuletzt regelmäßig die Marke von zehn Millionen Zuschauern geknackt. Selbst das bis dato schwächste Spiel, welches mit einem 0:0-Unentschieden gegen Griechenland endete und ebenfalls von RTL übertragen wurde, zog noch 9,74 Millionen Zuschauer an. Dies zeigt, dass der aktuelle Wert von 10,25 Millionen einen signifikanten Abwärtstrend widerspiegelt.

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Starke Performance in der werberelevanten Zielgruppe

Betrachtet man ausschließlich die für werbewirksame Zwecke relevante Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, landete RTL mit 1,85 Millionen Fans und einem Marktanteil von 44,5 Prozent. In vergangenen Berichtszeiträumen lag dieser Wert regelmäßig deutlich höher, oft über 50 Prozent. Trotz dieses deutlichen Verlusts gegenüber den alten Quotenwerten dürfte RTL insgesamt dennoch nicht ganz unzufrieden sein, da die Übertragung der klare Tagessieger war. Der am selben Abend ausgestrahlte ZDF-Krimi "Jenseits der Spree" kam lediglich auf 3,631 Millionen Zuschauer und lag damit weit hinter dem Fußballgeschehen.

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Hohe Quoten bei Vor- und Nachberichterstattung

Auch das zusätzliche Rahmenprogramm, das rund um das Hauptereignis lief, verzeichnete ordentliche Werte. Die Vorberichterstattung erreichte einen Marktanteil von 22,3 Prozent. Nach dem Abpfiff des Spiels sank dieser Wert leicht auf noch 23,6 Prozent. Insgesamt blieben bis Mitternacht durchschnittlich 2,24 Millionen Zuschauer dem Fernsehen treu, was auf ein anhaltendes, wenn auch geschrumpftes, Grundinteresse an der Berichterstattung schließen lässt.

Ausblick auf das Viertelfinale gegen die Niederlande

Am Montag wartet auf Jürgen Klopp und sein Team bereits die nächste große sportliche Aufgabe. Gegen die Auswahl der Niederlande geht es um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Das Spiel findet im Berliner Olympiastadion um 20.45 Uhr statt und wird von der ARD übertragen. Es bleibt abzuwarten, ob das Nations-League-Endspiel oder dieses entscheidende Viertelfinale wieder mehr Zuschauer vor die Bildschirme ziehen wird oder ob sich der Trend der jüngsten Quoteneinbrüche fortsetzt.