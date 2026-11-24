Satellitendaten zum Waldzustand in Deutschland offenbaren große Unterschiede: 85 Prozent der Buchenwälder gelten als stabil.

verändert haben. Wo im Harz, im Sauerland oder im Thüringer Wald einst dichte Fichtenbestände standen, klaffen heute große Lücken. Innerhalb von rund zehn Jahren entstanden bundesweit mindestens 600.000 Hektar Waldschadflächen. 80 Prozent davon entfallen auf Nadelforste.

Doch längst nicht alle Baumarten kommen gleich schlecht mit den zurecht. Während rund ein Viertel der ursprünglich von Fichten dominierten Flächen als instabil gilt, sind es bei den Buchenwäldern lediglich drei Prozent. Für den Waldökosystembericht 2026 hat die Naturwald Akademie mit wissenschaftlichen Partnern erstmals den Waldzustand in ganz Deutschland mithilfe hochauflösender Satellitendaten untersucht. Die Aufnahmen der europäischen Copernicus-Satelliten dokumentieren die Veränderungen seit 2017 auf Flächen von gerade einmal zehn mal zehn Metern.

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– etwa wie stark Straßen und Agrarflächen die Wälder zerschneiden, welche Baumbestände vergleichsweise stabil bleiben und welche Wälder die Landschaft an heißen Sommertagen besonders effektiv kühlen. Bislang beruhen die staatlichen Waldzustandsberichte vor allem auf Stichproben. Fachleute begutachten dabei unter anderem, wie viele Blätter oder Nadeln den Baumkronen fehlen. Satelliten erfassen hingegen das von der Vegetation reflektierte Licht.

Daraus lässt sich ableiten, wie grün die Vegetation ist und wie stark sich dieser Zustand im Laufe der Jahre verändert.

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„Die Situation der Wälder muss differenzierter betrachtet werden, als die bisherigen Erkenntnisse aus Stichproben der staatlichen Waldzustandsberichte ergeben“, sagt Torsten Welle, Geschäftsführer der Naturwald Akademie. Bundesweit gelten 66,4 Prozent der Waldflächen als stabil oder sehr stabil. Bei 12,6 Prozent schwankt die Vitalität hingegen so stark, dass diese Flächen als instabil oder sehr instabil gelten. Weitere 21 Prozent liegen im mittleren Bereich.

Durch den Klimawandel könnten 38 Prozent des deutschen Waldes in den kommenden Jahren in ihrem Bestand bedroht seinHeimische Laubbäume kommen bislang besser mit dem Klimastress zurecht Fichten und Kiefern verloren bereits während der Dürrejahre zwischen 2018 und 2020 erheblich an Vitalität. Bei vielen Laubbaumarten folgten die stärksten Einbrüche erst 2023 und 2024. Seit 2025 nimmt die Vitalität zahlreicher Bestände wieder zu.

Allerdings können auch Gräser, Sträucher und junge Bäume auf ehemaligen Schadflächen zu diesem Anstieg beitragen. Mit 90,3 Prozent stabiler Flächen schneiden Erlenwälder besonders gut ab. Eiche:Nur 61,1 Prozent der Kiefernforste erreichen stabile Werte. Weniger als die Hälfte der ursprünglich von Fichten dominierten Flächen gilt als stabil .

Noch 2025 wiesen laut staatlicher Waldzustandserhebung 38 Prozent der Buchen deutlich ausgedünnte Kronen auf. Dennoch gibt es bislang keine Hinweise auf ein bundesweit großflächiges Absterben der Buchenwälder. Seit 2025 hat sich ihre Vegetationsgrünheit wieder verbessert. Einzelne Bäume können allerdings weiterhin unter Trockenstress leiden oder Schäden aufweisen.

Regional verschärft sich die Lage sogar. In Baden-Württemberg wuchs die neu entstandene Schadfläche 2025/26 auf das 4,5-Fache des Vorjahres, in Rheinland-Pfalz auf das 3,1-Fache. Auch Buchen sind in Baden-Württemberg überdurchschnittlich betroffen. Die Auswirkungen der schweren Dürre im Sommer 2026 dürften sich zudem erst im kommenden Jahr deutlicher in den Satellitendaten niederschlagen.

Straßen, Äcker und Siedlungen zerteilen Deutschlands Wälder in mittlerweile 4,3 Millionen voneinander getrennte Flächen. Laut Waldökosystembericht umfasst eine solche Waldinsel durchschnittlich nur 2,71 Hektar – knapp vier Fußballfelder. Seit 2017 ist ihre mittlere Größe um fast 24 Prozent gesunken. Zusammenhängende Laubwaldflächen sind im Durchschnitt sogar nur 0,6 Hektar groß.

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Gleichzeitig schrumpfte die mit Bäumen bewachsene Fläche zwischen 2017 und 2025 von 12,46 auf 10,8 Millionen Hektar. Das entspricht einem Rückgang um 13,32 Prozent.

Allerdings können vorübergehend baumlose Schadflächen rechtlich weiterhin als Wald gelten. Kleine, isolierte Wälder sind besonders anfällig für Hitze und Trockenheit.

Zudem können Düngemittel und Pestizide von angrenzenden Agrarflächen in die Waldökosysteme gelangen. Rund 3,4 Millionen Menschen in Deutschland leben weniger als 100 Meter von einem Wald entfernt. Gerade an heißen Sommertagen profitieren Wald und Umgebung von der natürlichen Kühlung durch die Bäume. Über ihre Blätter geben sie Wasser an die Atmosphäre ab und entziehen dabei ihrer Umgebung Wärme.

Im Sommer 2026 lag die Oberflächentemperatur der Buchenwälder an heißen Tagen durchschnittlich 4,7 Grad unter jener der umliegenden unbewaldeten Flächen. Bei Kiefernforsten betrug der Unterschied lediglich 3,55 Grad. Auch die Höhe der Bäume beeinflusst die Kühlleistung. Ein um zehn Meter höheres Kronendach ging mit einer rund 0,65 Grad niedrigeren Oberflächentemperatur einher.

Allerdings erreichen nur vier Prozent der deutschen Waldflächen eine mittlere Kronendachhöhe von mehr als 25 Metern. Die Wissenschaftler empfehlen deshalb, alte Baumbestände zu erhalten, getrennte Waldgebiete durch bewaldete Korridore miteinander zu verbinden und auf Schadflächen die natürliche Wiederbewaldung zu fördern. Die erneute Anpflanzung großflächiger Nadelbaum-Kulturen bewerten sie kritisch.