Düsseldorf Fortuna: Jobst und Allofs keine Entlastung

Bei Fortuna Düsseldorf wurden Alexander Jobst, Klaus Allofs und weitere Vorstandsmitglieder von den Mitgliedern die Entlastung verweigert. Dies ist die direkte Konsequenz des sportlichen Abstiegs aus der 1. Liga.

Die Jahreshauptversammlung von Fortuna Düsseldorf endete mit einem deutlichen Votum der Mitgliederversammlung gegen die Vereinsführung. Um 12.57 Uhr gab Peter Fuchs die Empfehlung der Kassenprüfer bekannt, dass die Entlastung für Vorstand und Aufsichtsrat verweigert werden sollte. Der Auslöser dafür war vor allem die Aufarbeitung der aktuellen Vereinspolitik und die offenen Fragen im Zusammenhang mit der Aktion Fortuna für alle. Die anwesenden Mitglieder reagierten darauf mit einer klaren Absage an die aktuelle Leistung der Geschäftsführung.

Details zur Verweigerung der Entlastung

Die Empfehlung der Kassenprüfer, Boss Alexander Jobst und den Ex-Sportvorstand und Klub-Legende Klaus Allofs nicht zu entlasten, stieß auf breiten Zuspruch. Diese Entscheidung hat nicht nur politische, sondern auch rechtliche Folgen für den Verein. In der anschließenden Abstimmung wurden sowohl Alexander Jobst als auch Klaus Allofs die Entlastung klar verweigert. Auch Sven Mislintat, der frühere Sportvorstand, erhielt keine Entlastung für seine Tätigkeit.

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Neben den Vorstandsmitgliedern bekamen auch die Aufsichtsratschefs Björn Borgerding und Sebastian Fuchs die volle Wucht der Kritik ab. Da diese nicht mehr für das Gremium kandidierten, warnten die Mitglieder sie dennoch scharf. Die Stimmung im Saal war von Enttäuschung geprägt, da die Mitglieder das Versagen des Vereins in der laufenden Saison nicht akzeptieren wollten. Die klare Aussage der Versammlung zeigt, dass die Basis tief enttäuscht ist.

Reaktion der Vereinsführung und Kritik

Alexander Jobst hatte in seinem Geschäftsbericht zugegeben, dass das Ziel des Klassenerhalts in der 1. Liga krachend verfehlt wurde. Er betonte jedoch, dass die strategischen Partner dem Verein auch nach dem Abstieg die Treue gehalten hätten. Diese Worte stießen bei einigen Mitgliedern auf wenig Verständnis und provozierten heftige Reaktionen. Ein Anwesender toste anschließend gegen den Vorstandsvorsitzenden, dass diese ihre Positionen im Vorstand nicht mehr innehaben dürften.

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Die Kritik erreichte einen weiteren Höhepunkt, als ein anderer Redner Alexander Jobst direkt zur Rede stellte. Dies führte dazu, dass Jobst den Kragen platzte und verteidigte, dass er die Situation in einem Gespräch von zweieinhalb Stunden ausführlich erläutert habe. Die Distanz zwischen der Vereinsführung und der Mitgliederversammlung war damit eindeutig sichtbar geworden. Viele Mitglieder fühlten sich von den Entscheidungen im Vorstand nicht ausreichend informiert oder vertreten.

Ein weiteres Mitglied forderte sogar den Rücktritt des gesamten Aufsichtsrats. Als einzige Ausnahme wurde Christophe Jéhan von der Targobank genannt, der der Fortuna nach dem Abstieg die Treue gehalten hatte. Die Mitglieder machten deutlich, dass sie keine Sesselpupsers mehr in den führenden Positionen des Vereins dulden wollen. Die Forderungen nach einem Neuanfang wurden laut und deutlich geäußert.

Positionen von Michael Rensing und Ausblick

Mit Michael Rensing hatte ausgerechnet ein aktuelles Aufsichtsratsmitglied den größten Auftritt auf dieser Versammlung. Er erhielt tosenden Beifall und Standing Ovations für seine klare Positionierung. Rensing sprach sich ganz klar für die Fortsetzung der Arbeit von Jens Langeneke als Trainer und Adam Bodzek als Co-Trainer aus. Er würde ihnen die notwendige Zeit geben, um den Verein zurück an die Spitze zu bringen, da er beide gut kenne.

Zuvor hatte Michael Rensing verraten, dass er Friedhelm Funkel als Trainer im Saisonfinale als Retter haben wollte. Stattdessen entschied sich Manager Sven Mislintat für Alexander Ende und beide scheiterten an der Aufgabe. Die bittere Erfahrung aus der Vergangenheit führte letztlich zum Abstieg. Rensing hatte sich in dieser Frage nicht durchsetzen können, was nun als ein Fehler im Prozess der Nachfolgeregelung gewertet wird.

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Die Versammlung in Düsseldorf hat also nicht nur eine Abrechnung mit der Vergangenheit betrieben, sondern auch klare Signale für die Zukunft gesetzt. Die Verweigerung der Entlastung ist ein starkes Zeichen der Mitglieder. Es bleibt abzuwarten, wie die Vereinsführung auf diese klare Ansage reagieren wird. Die Mitglieder erwarten nun konkrete Maßnahmen und eine transparente Kommunikation.

Die Situation bei Fortuna Düsseldorf ist angespannt, aber die Struktur des Vereins scheint intakt zu sein. Die Mitglieder sind wach und bereit, ihre Meinung lautstark zu äußern. Die nächsten Schritte werden zeigen, ob die Führungsebene bereit ist, die Kritik anzunehmen und die notwendigen Veränderungen einzuleiten. Bis dahin bleibt die Frage offen, wer letztlich die Verantwortung für den sportlichen Niedergang trägt.

Die Empfehlungen der Kassenprüfer und die anschließende Abstimmung bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung. Alle betroffenen Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte müssen nun mit den rechtlichen und politischen Konsequenzen leben. Der Verein steht vor der Herausforderung, das Vertrauen der Basis zurückzugewinnen. Dies wird eine intensive Arbeit erfordern, die über die sportlichen Erfolge hinausgeht.

Insgesamt zeigt die Versammlung, dass die Demokratie im Verein weiterlebt und genutzt wird. Die Mitglieder sind kein passives Publikum, sondern aktive Gestalter. Sie haben klar gemacht, dass sie mehr Transparenz und Leistung erwarten. Die nächste Saison wird daher unter einem anderen Zeichen stehen, da die Basis ihre Stimme gehört fühlt. Die Hoffnung liegt nun auf einem Neuanfang unter Beteiligung der Fans.