Düsseldorf: Streetwork statt Verbot bei Bettlern in der Altstadt

Die Stadt Düsseldorf setzt vorerst auf Streetworker für Bettler in der Altstadt statt auf ein Straßennutzungsverbot. Ein neuer Ansatz für Gastronomen und Betroffene.

Die Debatte um ein generelles Bettelverbot in der historischen Innenstadt von Düsseldorf hat vorerst eine Wende erfahren. Die Stadtverwaltung hat sich entschieden, zunächst auf ein Modell der sozialen Intervention statt auf strikte gesetzliche Verbote zu setzen. Diese Entscheidung trifft die zahlreichen Gastronomen und Cafeteria-Betreiber in der Düsseldorf er Altstadt, die sich seit geraumer Zeit über aggressive Ansprachen durch bettelnde Personen beschweren. Anstatt die Situation durch eine neue Regelung der Straßenordnung zu regeln, soll nun ein pädagogischer und unterstützender Ansatz getestet werden.

Kompromiss mit Streetworkern statt Strafen

Ab dem kommenden Januar soll ein neues Projekt mit Streetworkern in der Innenstadt starten, das speziell auf die Situation an der Außengastronomie abzielt. Diese Mitarbeiter sind von mittwochs bis sonntags, mit einem besonderen Fokus auf die Nachmittags- und Abendstunden, vor Ort aktiv. Ihre primäre Aufgabe besteht darin, die bettelnden Personen direkt anzusprechen und sie davon abzuhalten, Gäste an den Tischen der Restaurants und Cafés um Geld oder Almosen zu bitten. Dieser Ansatz wurde als direkter Kompromiss zwischen der städtischen Führung, den betroffenen Wirten, den kirchlichen Verbänden und den Sozialdiensten entwickelt.

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Die Idee eines harten Verbots hatte vor allem die CDU-Fraktion im Stadtrat frühzeitig eingebracht. Dies geschah als Reaktion auf die wachsende Unzufriedenheit und die zunehmende Kritik vieler Altstadtwirte. Diese beklagten insbesondere, dass die bettelnden Personen nicht nur an den Tischen stehen, sondern auch hindurchlaufen, was die Atmosphäre für die Kunden erheblich stört. Die Gastronomieverbände argumentierten lange Zeit, dass eine solche Verdrängung notwendig sei, um die Wirtschaftlichkeit und das Kundenerlebnis zu sichern. Der nun gewählte Weg der Streetwork soll jedoch diese Spannungen durch dialogue und Hilfe abbauen, anstatt sie durch strafrechtliche Mittel zu eskalieren.

Parteien und Initiativen unterstützen den Weg

Ein wesentlicher Faktor für die Durchsetzung dieses neuen Konzepts war die Einbindung der Obdachloseninitiativen. Ein entsprechender Vorschlag dieser Gruppen hat sich nun vorerst weitgehend in der Ratsdebatte durchgesetzt. Auch die Stadtspitze trägt diesen Ansatz zunächst mit, wobei die Umsetzung eng mit den verantwortlichen Verbänden koordiniert wird. Die Grünen, die als Teil der schwarz-grünen Koalition im Stadtrat vertreten sind, hatten sich ebenfalls entschieden gegen ein generelles Bettelverbot ausgesprochen. Sie betonten, dass bestehende Regeln zwar konsequent durchgesetzt werden müssen, die bloße Verdrängung von Menschen aufgrund des Bettelns jedoch der falsche Weg sei.

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Auch in der betroffenen Gastronomie ist die Stimmung differenziert, aber tendenziell positiv gegenüber dem neuen Ansatz. Sarvar Kazem, der seit über zwanzig Jahren Betriebsleiter der Bar Chérie in der Altstadt ist, äußerte sich zufrieden über die Entscheidung. Er argumentierte, dass nur etwa zwei bis drei Prozent der bettelnden Personen unangenehm auffallen. Der Großteil der Menschen biete ihre Bettelei auf höfliche Weise an, und viele Gäste kommunizieren sogar direkt mit den Bettelnden. Sollte ein Gast jedoch den Eindruck haben, dass die Situation unerträglich wird, können Servicekräfte eingreifen, was meist bereits ausreicht. Ein weiterer Gastronom aus der spanischen Gasse mit vierzig Jahren Berufserfahrung merkte zwar an, dass das Betteln aggressiver geworden sei, akzeptierte aber den aktuellen politischen Kurs.

Strenge Auflagen und Evaluierung des Modells

Die Zustimmung der politischen Mehrheitsverhältnisse ist an klare Bedingungen geknüpft. Sollte sich die Zahl der Beschwerden bei den Gastronomen und der allgemeinen Bevölkerung durch die Arbeit der Streetworker nicht spürbar reduzieren, behält sich die CDU-Ratsfraktion vor, das geplante Bettelverbot doch noch durchzusetzen. Dies würde durch eine entsprechende Änderung der Düsseldorfer Straßenordnung geschehen. Die Partei hat daher ihren Kompromiss nur unter der Maßgabe mitgetragen, dass die Effektivität des neuen Modells genau geprüft wird. Dies geschieht in Form von kontinuierlichen Absprachen zwischen den städtischen Behörden und der Altstadtgemeinschaft.

Parallel zur Implementierung der Streetwork wird eine gemeinsame Evaluierung des Konzepts durchgeführt. Ziel dieser Bewertung ist es, objektiv zu messen, ob sich die Situation rund um die Außengastronomie tatsächlich verbessert. Die Details zur konkreten Durchführung und den Arbeitsabläufen der Streetworker sollten am Dienstag vor Ort in der Altstadt den Beteiligten und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dieser Schritt zeigt die Bereitschaft der Stadt, experimentelle Lösungen für komplexe soziale Probleme zu testen, solange deren Ergebnis nicht im Wunschbild verharren darf. Falls das Modell scheitert, bleibt das juristische Instrument des Verbots weiterhin in der Schublade bereit.

Es ist erwähnenswert, dass Düsseldorf nicht die einzige Stadt in Nordrhein-Westfalen ist, die mit diesem Phänomen konfrontiert ist. In mehreren anderen NRW-Städten, darunter Dortmund und Aachen, gibt es bereits existierende Bettelverbote in Bereichen um Restaurants und die Außengastronomie herum. Der Düsseldorfer Ansatz stellt somit eine Alternative zu diesem harten Ansatz dar und könnte als Pilotprojekt für andere Kommunen dienen. Die nächsten Schritte liegen nun in der praktischen Umsetzung ab Januar. Die Stadtverwaltung steht unter Beobachtung, um zu beweisen, dass soziale Arbeit und Dialog effektiver sind als rein verbaler Ausschluss. Ob dies gelingt, wird die kommende Wintersaison und die darauffolgende Evaluation zeigen.