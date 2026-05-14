Düsseldorf vs. Fürth: Felix Klaus in Herzschlagfinale

Düsseldorf (15., 37 Punkte) muss beim Vorletzten Fürth (34) ran – ein Herzschlagfinale. Gewinnt Fortuna, ist der Klassenerhalt. Ein Fürther steckt dabei in einem riesigen Dilemma: Felix Klaus (33), der bis Januar 2025 vier Jahre für auf der rechten Seite wirbelte. Dann zog es ihn zurück zu den Franken, wo seine sportlichen Wurzeln seit der Jugend liegen. Aber: Als Fortuna-Profi absolvierte er mehr Spiele (128) als für seinen aktuellen Klub (107), bei dem er regelrecht aufblühte. Jetzt steckt Klaus vor dem „Endspiel“ in der Zwickmühle, gewährte schon bei „Sky“ einen Einblick in seine Gefühlswelt, als ihm nach dem 2:2 gegen Nürnberg dämmerte, was da am letzten Spieltag passieren kann. Klaus sichtlich ergriffen über seine persönliche Situation: „Schlimmer geht es nicht. Ich habe Fortuna noch im Herzen. Ich habe das Kleeblatt tief im Herzen. Das sind meine zwei Vereine. Das letzte Spiel ist für mich ein Alptraum persönlich." Das kann er auch für beide Klubs werden. Düsseldorf droht nach 27 Jahren der erneute Abstieg in die 3. Liga. Danach dauerte es zehn Jahre und zwei Spielzeiten in der 4. Liga, bis Fortuna wieder in die 2. Liga kam. Fürth ist seit dem Aufstieg 1997 in die Zweitklassigkeit immer dabei, außer in den beiden Spielzeiten, in denen man in der Bundesliga spielte (21/22 und 12/13). Die Franken sind in der ewigen Tabelle der 2. Liga das mit Abstand beste Team (1831 Punkte) vor St. Pauli (1690). Düsseldorf nur auf Platz 16 mit 1030 Punkten. Und jetzt muss Fortuna gegen Klaus, der noch so an Düsseldorf hängt, alles dafür geben, nicht wieder auf Jahre in der Niederklassigkeit zu verschwinden.

Düsseldorf (15. , 37 Punkte) muss beim Vorletzten Fürth (34) ran – ein Herzschlagfinale . Gewinnt Fortuna , ist der Klassenerhalt . Ein Fürth er steckt dabei in einem riesigen Dilemma : Felix Klaus (33), der bis Januar 2025 vier Jahre für auf der rechten Seite wirbelte.

Dann zog es ihn zurück zu den Franken, wo seine sportlichen Wurzeln seit der Jugend liegen. Aber: Als Fortuna-Profi absolvierte er mehr Spiele (128) als für seinen aktuellen Klub (107), bei dem er regelrecht aufblühte. Jetzt steckt Klaus vor dem „Endspiel“ in der Zwickmühle, gewährte schon bei „Sky“ einen Einblick in seine Gefühlswelt, als ihm nach dem 2:2 gegen Nürnberg dämmerte, was da am letzten Spieltag passieren kann. Klaus sichtlich ergriffen über seine persönliche Situation: „Schlimmer geht es nicht.

Ich habe Fortuna noch im Herzen. Ich habe das Kleeblatt tief im Herzen. Das sind meine zwei Vereine. Das letzte Spiel ist für mich ein Alptraum persönlich.

" Das kann er auch für beide Klubs werden. Düsseldorf droht nach 27 Jahren der erneute Abstieg in die 3. Liga. Danach dauerte es zehn Jahre und zwei Spielzeiten in der 4.

Liga, bis Fortuna wieder in die 2. Liga kam. Fürth ist seit dem Aufstieg 1997 in die Zweitklassigkeit immer dabei, außer in den beiden Spielzeiten, in denen man in der Bundesliga spielte (21/22 und 12/13). Die Franken sind in der ewigen Tabelle der 2.

Liga das mit Abstand beste Team (1831 Punkte) vor St. Pauli (1690). Düsseldorf nur auf Platz 16 mit 1030 Punkten. Und jetzt muss Fortuna gegen Klaus, der noch so an Düsseldorf hängt, alles dafür geben, nicht wieder auf Jahre in der Niederklassigkeit zu verschwinden





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