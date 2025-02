Düsseldorfer EG kassiert Debakel gegen Eisbären Berlin

Die Düsseldorfer EG erleidet im Abstiegskampf der DEL eine schwerste Niederlage und verliert mit 2:10 gegen den Titelverteidiger Eisbären Berlin. Trotz der Niederlage bleibt die DEG in der Tabelle noch im Rennen, da auch der Konkurrent Iserlohn Roosters verlor.

Die Düsseldorfer EG leidet in der Deutschen Eishockey -Liga ( DEL ) einen schweren Rückschlag im Abstiegskampf . Der Altmeister erlitt beim Wiederbeginn nach der Länderspielpause ein 2:10 (0:4, 2:4, 0:2)-Debakel beim Titelverteidiger Eisbären Berlin . Nationalspieler Alexander Ehl von der DEG gab bei MagentaSport zu: 'Einfach nur peinlich unsere Performance', 'wir waren von der ersten Minute an nicht bereit.' Die Eisbären gingen bereits nach 34 Sekunden durch Ty Ronning in Führung. Liam Kirk (8.

), Eric Hördler und Frederik Tiffels sorgten mit einem Doppelschlag innerhalb von 24 Sekunden (12.) schon vor der ersten Drittelpause für die Entscheidung. Korbinian Geibel (23.), Lean Bergmann (27.), Marcel Noebels (33.), erneut Ronning (36.), Leo Pföderl (52.) und Tiffels (57.) erzielten die weiteren Tore für den Tabellenzweiten. Alexander Blank (35.) und Laurin Braun (38.) trafen für die DEG. Nach dem achten Gegentor erlöste Düsseldorfs Trainer Steven Reinprecht endlich Torhüter Henrik Haukeland, für den Norweger kam Ersatzgoalie Nikita Quapp. Die Partie war wegen des Todes des Nationalspielers Tobias Eder, der bei beiden Klubs gespielt hatte, verschoben worden. In Bremerhaven führten die Sauerländer 2:0 nach Toren von Tyler Boland (4.) und Eric Cornel (16.). Doch Jan Urbas (31./55.), Fabian Herrmann (35.), Nicholas B. Jensen (39.) und Ludwig Byström (48.) drehten das Spiel für Fischtown.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DEL Düsseldorfer EG Eisbären Berlin Abstiegskampf Niederlage

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eishockey-Spektakel: Eisbären Berlin dominieren Düsseldorfer EGDie Eisbären Berlin feiern einen beeindruckenden Sieg gegen die Düsseldorfer EG in der Uber Arena und zeigen sich bereit für die anstehenden Playoffs.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Eisbären Berlin verlieren mit 3:4 gegen BremerhavenDie beiden DEL-Finalisten der vergangenen Saison liefern sich in Berlin ein hochklassiges und emotionales Spitzenspiel. Am Ende sind die Bremerhavener das effizientere Team.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Eisbären Berlin gewinnen in Iserlohn nach PenaltyschießenDank einer Energieleistung im Schlussabschnitt sichern sich die Hauptstädter zwei Punkte im Sauerland. Am Ende ist Top-Torjäger Ty Ronning der Matchwinner für die Eisbären.

Weiterlesen »

Eisbären-Trainer Aubin tobt: Zu viele Passagiere im TeamNach der Niederlage gegen Bremerhaven kritisiert Eisbären-Trainer Serge Aubin das Team und fordert eine Leistungssteigerung.

Weiterlesen »

Eisbären Regensburg bieten Krefeld Paroli – Niederlage erst in der OvertimeDas Abseits im Eishockey ist etwas anders, als man es beispielsweise vom Fußball kennt. Wir erklären Ihnen, wann es gilt.

Weiterlesen »

Wieder eine Niederlage nach Verlängerung: Eisbären bleibt in Landshut ein PunktIm Eishockey gibt es viele Begriffe, die aus dem Englischen stammen. Die Wichtigsten stellen wir Ihnen vor.

Weiterlesen »