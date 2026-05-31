Düsseldorfer HC gewinnt dramatisches Penaltyschießen und wird deutscher Meister

In einem packenden Finale sichert sich der Düsseldorfer HC den deutschen Meistertitel. Nach einem spannenden Spiel und einem dramatischen Penaltyschießen besiegt das Team den Mannheimer HC mit 4:3. Die Entscheidung fällt in der Sudden-Death-Phase, nachdem beide Mannschaften zuvor mehrere Chancen vergeben hatten. Torhüterin Femke Jovy hält fünf Penaltys und wird zur Heldin des Tages.

Der Düsseldorfer HC krönt sich zum deutschen Meister! Das Team setzte sich gegen den Mannheimer HC mit 4:3 durch. Die Entscheidung fiel in einem dramatischen Penaltyschießen .

Dort entwickelte sich ein Drama, das an Spannung kaum zu überbieten war. Mannheim legte vor, verschoss jedoch die ersten drei Versuche, während Düsseldorf zunächst zweimal traf. Alles sprach für einen Sieg der Düsseldorferinnen. Doch plötzlich flatterten die Nerven.

Düsseldorf ließ mehrere Chancen liegen, Mannheim kämpfte sich zurück und glich nach fünf Schützinnen pro Team tatsächlich noch zum 2:2 aus. Es ging in die Sudden-Death-Phase. Auch dort vergaben zunächst beide Teams. Dann trat Friederike Heusgen für Düsseldorf an und verwandelte sicher.

Mannheim musste nun nachziehen, um im Rennen zu bleiben. Doch die letzte Schützin, Lucina von der Heyde, scheiterte an Torhüterin Femke Jovy. Jovy parierte in ihrem letzten Spiel insgesamt fünf Penaltys. Danach gab es kein Halten mehr.

Spielerinnen, Betreuer und Fans stürmten jubelnd auf das Feld. Nach einem Finale voller Wendungen, Rückschläge und großer Emotionen durfte Düsseldorf schließlich feiern - als deutscher Meister. Schon die reguläre Spielzeit hatte einiges zu bieten. Düsseldorf präsentierte sich über weite Strecken als die aktivere und spielbestimmende Mannschaft.

Die Rheinländerinnen gingen früh in Führung und erspielten sich weitere Möglichkeiten, verpassten es jedoch, den Vorsprung auszubauen. Mannheim hielt dagegen, blieb im Spiel und lauerte auf seine Chance - und glich schließlich aus. In der Schlussphase schien Düsseldorf die Entscheidung gelungen zu sein. Kurz vor dem Ende landete der Ball zum vermeintlichen 2:1 im Mannheimer Tor.

Doch die Schiedsrichter nahmen den Treffer nach einer Regelwidrigkeit bei der Ausführung einer kurzen Ecke zurück





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