Sportdirektor Patrick Fabian kritisiert den schwachen Start von Coach Jens Langeneke bei Fortuna Düsseldorf. Spieler Filimon Gerezgiher priorisiert den Klub vor dem Afrika-Cup.

Der Start von Trainer Jens Langeneke an der Spitze von Fortuna Düsseldorf verläuft keineswegs reibungslos. Sportdirektor Patrick Fabian äußert sich scharf zu den ersten drei Partien, in denen das Team lediglich zwei Punkte gewann. Für die Führungsebene des Klubs aus der Landeshauptstadt ist diese Bilanz eindeutig als unzureichend zu bewerten, da sie nicht den gewünschten Standards entspricht und das aktuelle Gesamtbild negativ beeinflusst. Die Anforderungen an den neuen Cheftrainer steigen damit drastisch an.

Kritik am mangelhaften Saisonstart

Patrick Fabian, der selbst 39 Jahre alt ist, lässt keine Zweifel an der Schwere der Lage. Er betont, dass aus den letzten drei Spielen lediglich zwei Zähler erspielt wurden, was seiner Meinung nach zu wenig sei. Dieser Wert spiegelt nicht wider, was sich die Verantwortlichen und die Fans von der neuen Ära unter Jens Langeneke versprochen haben. Die fehlenden Punkte lastet Fabian direkt der aktuellen Performance zu und warnt indirekt, dass sich der Trainer nicht auf seine Erfolge verlassen kann. Die Erwartungshaltung im Stadion am Lower-Rhein-Ring ist entsprechend hoch und geduldig nur noch für sehr begrenzte Zeit.

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Neue Hoffnung durch Gerezgiher

Unter der neuen Führung von Jens Langeneke erlebt der 26-jährige Nationalspieler Filimon Gerezgiher eine bemerkenswerte Karriere-Wendung. Während er unter seinem Vorgänger Alexander Ende, der 47 Jahre alt ist, kaum Spielzeit erhielt und zeitweise sogar auf der Tribüne saß, hat sich die Situation nun drastisch gewandelt. Gerezgiher nutzt die neue Chance intensiv und zeigt starke Leistungen auf dem Platz. Dieses Vertrauen des neuen Trainers wird nicht nur durch Tore, sondern auch durch eine bemerkenswerte persönliche Entscheidung zurückgezahlt. Der Flügelstürmer priorisiert das Vereinsleben über internationale Aufgaben.

Die Wendung vollzog sich schlagartig. In Ingolstadt erzielte Gerezgiher im Spiel mit dem Endstand von 2:3 sein erstes Tor für Fortuna Düsseldorf. Dieser Moment markiert den Durchbruch, der ihm unter der Vorgänger-Ära verwehrt blieb. Der Nationalspieler Eritreas hat seine Form wiedergefunden und nutzt die Spielpraxis, um sich in der Mannschaft zu etablieren. Seine Leistungen in der Bundesliga-Konkurrenz zeigen, dass die Umstellung auf den neuen Coach funktioniert, zumindest in Bezug auf die individuelle Entwicklung des Spielers.

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Priorität liegt auf dem Viertelfinale

Die tiefgreifendste Konsequenz seiner aktuellen Form ist die Absage an die Nationalmannschaft. Gerezgiher verzichtet aktuell auf die beiden Länderspiele der afrikanischen Qualifikation gegen Guinea. Ziel ist es, den momentum in Düsseldorf nicht zu unterbrechen und im entscheidenden Viertelfinale im Niederrheinpokal nächste Woche Mittwoch verfügbar zu sein. Das Spiel gegen Duisburg steht um 20 Uhr auf dem Programm und gilt als hochrelevant für die weitere Saison von Fortuna Düsseldorf. Für den Klub ist es eine ideale Situation, ihren bestformierten Flügelspieler im Kader zu haben.

Patrick Fabian bestätigt diese Strategie öffentlich und lobt die Entschlossenheit des Spielers. Bevor das Nationalteam Gerezgiher nominieren konnte, habe der Spieler selbst signalisiert, dass er beim Verein bleiben wolle. Fabian erklärt, dass dies nicht nur mit Blick auf das kommende Derby geschieht, sondern weil Gerezgiher erkennt, dass er gerade ins Spiel gekommen ist. Er möchte dies ausnutzen, um der Mannschaft, dem Klub und sich selbst selbst zu helfen. Die Länderspielreise wird als schön, aber aktuell nicht als prioritär eingestuft.

Hintergrund der Nationalmannschaftskarriere

Gerezgiher feierte erst im September sein Debüt in der Nationalmannschaft Eritreas. In den Qualifikationsspielen in Kenia, die mit 1:1 endeten, sowie gegen Südafrika, wo eine 0:5-Niederlage folgte, stand er jeweils in der Startelf. Für den Spieler war dies ein emotionales Erlebnis, das er mit seinen Eltern teilen konnte. Aus Eritrea stammend, ist er stolz auf seine Herkunft und sah es als Ehrung an, seine Familie dort zu erreichen. Dennoch hat sich seine Priorität verschoben.

Die Zeit bei Fortuna Düsseldorf ist für ihn in diesem Moment wichtiger als internationale Erfolge. Die sportliche Situation im Verein verlangt nach Kontinuität und Einsatzbereitschaft. Patrick Fabian stuft die Entscheidung des Spielers als großartigen Gewinn für den Verein ein. Die Kombination aus kritischer Trainerführung durch Langeneke und der Rückkehr der Form von Gerezgiher schafft eine Spannung, die die kommende Zeit im Niederrheinpokal und der Liga bestimmen wird. Die Fans hoffen, dass dieser Schachzug im Viertelfinale gegen Duisburg fruchtet.