Die Bundesregierung rechnet im Frühjahr mit einem weiteren Rückschlag für die Konjunktur in Deutschland. "Aktuelle Indikatoren deuten auf einen deutlichen Dämpfer im zweiten Quartal hin," heißt es im Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums, der am Freitag publiziert wurde. Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasteten die Stimmung in Unternehmen wie in privaten Haushalten. Ein Grund ist der andauernde Iran-Krieg. Auch in den kommenden Monaten sei weiterhin mit extremen Schwankungen an den Energie-, Rohstoff- und Finanzmärkten zu rechnen.

Düstere Aussichten f"ur unsere Wirtschaft ! Die Bundesregierung rechnet im Frühjahr mit einem weiteren Rückschlag f"ur die Konjunktur in Deutschland.

"Aktuelle Indikatoren deuten auf einen deutlichen Dämpfer im zweiten Quartal hin," heißt es im Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums, der am Freitag publiziert wurde. Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasteten die Stimmung in Unternehmen wie in privaten Haushalten. Ein Grund ist der andauernde Iran-Krieg. Auch in den kommenden Monaten sei weiterhin mit extremen Schwankungen an den Energie-, Rohstoff- und Finanzmärkten zu rechnen.

"Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hangt davon ab, wie lang der Konflikt imIran-Krieg hat die Teuerungsrate im April auf 2,9 Prozent getrieben - den h"ochsten Stand seit Januar 2024. Das nagt an der Kaufkraft.

"Auch in den n"achsten Monaten dürfte der Energiepreisanstieg die Inflation dominieren, wobei die tempor





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