"Dutton Ranch" - Die Fortsetzung der Serie "Yellowstone" mit höheren Emotionen und Dunkelheit

Die Serie "Yellowstone" hatte mit ihrer Mischung aus Gewalt, Machtkämpfen und der modernen, aber rauen Cowboy-Kultur den Western-Dramama nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt******* gemacht. Das Sequel-Drama "Dutton Ranch"buildet auf den Erfolg der Originalserie auf und führt die Geschichte von Beth Dutton und Rip Wheeler weiter. Diese werden in "Dutton Ranch" mit einem Neuanfang, einem Kampf ums Überleben in Texas und neuen Konfrontationen um Land und Einfluss konfrontiert. "Dutton Ranch" umfasst insgesamt neun Folgen und ist ab sofort über Paramount+ verfügbar.

Die "Yellowstone" - Fanlieblinge Beth Dutton (Kelly Reilly, 48) und Rip Wheeler (Cole Hauser, 51) stehen in " Dutton Ranch " im Mittelpunkt der Handlung. Mit der Serie "Yellowstone" pflegte das Genre des Western-Drama wieder auf.

Gewalt, Machtkämpfe und die moderne, aber raue Cowboy-Kultur machten die Serie zu einem weltweiten Erfolg. Mit "Dutton Ranch" wird die Geschichte von Beth Dutton und Rip Wheeler nun auf Paramount+ weitererzählt. Und eines steht fest: Das Sequel wird noch emotionaler und düsterer als sein Vorgänger. Alle Infos über das Western-Drama aus dem "Yellowstone" - Kosmos sind hier bei BILD.

"Dutton Ranch" führt die Geschichte aus "Yellowstone" fort und stellt das Ehepaar Beth Dutton, Rip Wheeler sowie deren Ziehsohn Carter in den Mittelpunkt der Handlung. Kaum sind sie in Texas angekommen, geraten sie mit einer rivalisierenden Ranchfamilie aneinander, die ihr Imperium um jeden Preis gegen die Neuankömmlinge verteidigen will. Aus dem friedlichen Neuanfang wird für die Familie in kürzester Zeit ein Kampf ums Überleben in einer Welt, die von Macht,besitz und Loyalität bestimmt wird.

Schöpfer Chad Feehan ist verantwortlich für "Dutton Ranch", die Idee für die Sequel-Serie entwickelt hat. Das ursprüngliche "Yellowstone" - Universum stammt jedoch aus der Feder von Taylor Sheridan und John Linson, die beide erneut als Executive Producer beteiligt sind





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