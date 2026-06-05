'Dutton Ranch': Rip und Beth suchen in Texas ein neues Leben - doch die Prärie birgt dunkle Geheimnisse

In der neuen Serie 'Dutton Ranch' versuchen Rip und Beth, gemeinsam mit ihrem Ziehsohn Carter, fernab der Dutton-Dynastie in Texas ein neues Leben zu beginnen. Doch die idyllische Prärie birgt dunkle Geheimnisse und Gefahren, die das Trio herausfordern werden. Der offizielle Trailer zeigt bereits einen blutigen und intriganter Machtkampf.

In einer fernen Welt, weit weg von den Bürden der Dutton-Dynastie, versuchen Rip und Beth , gemeinsam mit ihrem Ziehsohn Carter , ein neues Leben in Texas zu beginnen.

Doch die idyllische Prärie birgt dunkle Geheimnisse und Gefahren, die das junge Trio herausfordern werden. Der Dutton Ranch steht ein blutiger und intriganter Machtkampf bevor, wie der offizielle Trailer bereits ahnen lässt. Die Schauspieler Kelly Reilly, Cole Hauser und Finn Little schlüpfen erneut in ihre Rollen als Beth, Rip und Carter, während neue Gesichter wie Ed Harris, Annette Bening, Jai Courtney und Natalie Alyn Lind den Cast bereichern.

Die Serie 'Dutton Ranch' ist ein Spin-off der erfolgreichen Neo-Western-Serie 'Yellowstone' und verspricht eine packende Geschichte voller Intrigen und Action





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dutton Ranch Yellowstone Rip Beth Carter Texas Machtkampf

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beliebte Western-Serie am Limit: 3400 (!) Klapperschlangen verbreiten Angst und SchreckenDie Dreharbeiten zu 'Dutton Ranch' waren nicht immer einfach.

Read more »

'Dutton Ranch': Der neue Ableger von 'Yellowstone' startet mit einer ausgezeichneten WertungDie Serienmacherin von 'Yellowstone' wollte an den Erfolg der Western-Serie anknüpfen und hat mit 'Dutton Ranch' einen neuen Ableger geschaffen. Die Serie folgt den Charakteren Beth Dutton und Rip Wheeler, die sich in Südtexas ein neues Leben aufbauen und nun stolze Besitzer der namensgebenden Ranch in der fiktiven Stadt Rio Paloma sind. Die Serie startet mit einer sehr guten Wertung von 89 Prozent.

Read more »

Yellowstone-Fortsetzung wird immer heftiger: Im neuen Dutton Ranch-Trailer eskaliert der Western-KriegWem das neue Yellowstone-Sequel Dutton Ranch bisher noch nicht actionreich genug war, der erhält im Trailer zur zweiten Staffelhälfte Einblicke in einen erbitterten Kampf der verfeindeten Rancher-Familien der Duttons und Jacksons.

Read more »

Die Vorfreude steigt, die Vorbereitungen auch: So nimmt dich nordbayern mit auf Rock im Park 2026Nürnberg - Die Vorfreude kurz vor Rock im Park 2026 ist riesig. Seit Wochen ist das Festival ausverkauft. Doch alle, die nicht mitrocken, müssen nicht traurig sein. Denn: Wir liefern. Hier die Übersicht über unser RIP-Angebot.

Read more »