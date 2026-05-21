Dutton Ranch startet kostenlos auf Paramount+: Die ersten Episoden ohne Abonnement streamen

Die neue Yellowstone-Serie Dutton Ranch startet auf Paramount+ mit kostenlosem Zugang zu den ersten beiden Episoden. Beth und Rip versuchen, ein neues Leben aufzubauen, doch die Vergangenheit holt sie ein. Nur noch drei Tage bleibt das Gratis-Angebot gültig.

Die beliebte Western-Serie Yellowstone setzt ihre Erfolgsgeschichte mit einem neuen Spin-off fort. Paramount+ präsentiert nun die kommende Serie Dutton Ranch , die an den großen Erfolg der Originalshow anknüpfen soll.

Fans können sich freuen, denn zum Start wurden gleich zwei Episoden veröffentlicht, wobei jede weitere Folge jeden Freitag erscheint. Das Besondere ist, dass die erste Episode komplett kostenlos gestreamt werden kann – ohne dass ein aktives Abonnement notwendig ist. Die Gratis-Episode trägt den Titel Das unausgesprochene Verlangen und bietet Zuschauern einen perfekten Einstieg in die neue Geschichte.

Darüber hinaus können auch die zweite Folge mit dem Namen Verdiene einen neuen Tag ohne zusätzliche Kosten angesehen werden. Dies ist eine großartige Gelegenheit für alle, die die Welt von Yellowstone erkunden möchten, ohne sich sofort verpflichten zu müssen.

Allerdings sollten Interessierte nicht zu lange warten, denn dieses kostenlose Angebot ist zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der kostenlosen Testphase kostet das Paramount+-Abonnement regulär 5,99 Euro pro Monat. Dutton Ranch konzentriert sich auf die Hauptfiguren Beth und Rip, die versuchen, ein neues Leben aufzubauen und gemeinsam in eine andere Region zu ziehen. Ihr Vorhaben ist es, sich ein friedliches Dasein fernab der Konflikte aufzubauen und neue Anfänge zu setzen.

Doch die Vergangenheit lässt sich nicht einfach hinter sich lassen. Obwohl Beth und Rip mehr als 2.000 Kilometer von ihrer einstigen Heimat Montana entfernt sind, holt die Vergangenheit sie dennoch ein. Die Serie verspricht somit Spannung und Drama, da neue Gefahren und Herausforderungen sich ihrer friedlichen Zukunft entgegenstellen. Die zuschauer werden sich fragen, wie lange die beiden ihren neuen Traum vor den Machenschaften und Intrigen bewahren können.

Die zentrale Frage, die sich durch die Serie zieht, ist, ob es Beth und Rip gelingen wird, ihr neues Zuhause erfolgreich zu verteidigen und ihre Familie zu schützen. Zugleich zeigt sich die Bereitschaft der beiden Charaktere, zu welchen Mitteln und Methoden sie greifen würden, um ihre neu gewonnene Sicherheit zu sichern. Diese moralischen Grenzen und persönlichen Konflikte werden in den kommenden Wochen und Episoden weiter entwickelt und enthüllt.

Die Zuschauer können sich auf spannendes Drama, Konflikte und unerwartete Wendungen freuen, die typisch für das Yellowstone-Universum sind. Mit dem kostenlosen Zugang zu den ersten beiden Episoden haben potenzielle Fans die perfekte Möglichkeit, ohne finanzielle Verpflichtung in diese neue Serie einzusteigen und zu entscheiden, ob sie die Geschichte weiterverfolgen möchten





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