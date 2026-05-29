Dutton Ranch will in Texas ein neues Leben beginnen - und mit Gefahr durch die Prärie

Die Dutton-Dynastie steht vor einem Machtkampf. 'Dutton Ranch', die kommende Yellowstone-Serie, spielt sich in Texas ab, wo sich Rip und Beth mit ihren Zii Carter ein neues Leben aufbauen wollen

Fernab ihrer Heimat Montana - und damit weit weg von den Belastungen der Dutton-Dynastie - wollen sich Rip und Beth mit Zii Carter in Texas ein neues Leben aufbauen.

Doch am Horizont der Prärie lauern Gefahren, die alles in die Scherben stellen. Der Dutton Ranch steht ein blutiger und intriganter Machtkampf bevor. Das beweist bereits der offizielle Trailer: Kelly Reilly, Cole Hauser und Finn Little schlüpfen für Dutton Ranch in die aus Yellowstone bekannten Rollen von Beth, Rip und Carter.

Darüber hinaus gesellen sich neue Gesichter zum Cast, darunter Ed Harris als Everett McKinney, Annette Bening als Beulah Jackson, Jai Courtney als Rob-Will sowie Natalie Alyn Lind als Oreana. Dutton Ranch wird die beste Yellowstone-Serie aller Zeiten - das ist schon nach 108 Sekunden klar. Yellowstone-Comeback in Dutton Ranch: So sah Beth-Darstellerin Kelly Reilly vor 30 Jahren aus. Yellowstone-Kurswechsel: 5 Sekunden im Trailer erklären, warum Dutton Ranch in Texas spielt, nicht in Montana.





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