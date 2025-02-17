Duvenseer Moor'da 10.500 Yıl Önceki Bir Mezarın Gizemleri

Schleswig-Holstein'deki Duvenseer Moor'da bulunan 10.500 yıl önceki bir mezar, arkeologların dikkatini çekiyor. Leibniz-Zentrum für Archäologie'den Harald Lübke önderliğindeki ekip, bu eski mezarın gizemlerini çözmek için çalışıyor.

Almanca'da, Schleswig-Holstein 'deki Duvenseer Moor 'da bulunan ve 10.500 yıl önceki bir kişinin kalıntıları, arkeologların dikkatini çekiyor. Leibniz-Zentrum für Archäologie'den Harald Lübke önderliğindeki ekip, bu eski mezarın gizemlerini çözmek için çalışıyor. 'Bu kişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için birçok bilimsel araştırma daha yapılması gerekiyor,' dedi Lübke.

Antropolojik analizler, bu kişinin muhtemelen bir erkek olduğunu gösteriyor, ancak iskeletin tamamı bulunmadığı için kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Kalıntılardaki DNA'nın varlığı konusunda henüz bir kesinlik yok. Lübke, 'Leş sadece kısmen yanmış,' dedi. 'Bu nedenle, aDNA analizi ve karbon-14 tarihleme için, olası analizler için kemik örnekleri seçtik.' Kemiklerin 3D modellemeleriyle gelecekteki bir sergi için de kullanılması planlanıyor. Lübke, ekip tarafından satın alınan gerekli cihazlar sayesinde, kemiklerin belgelendirilmesi tamamlandıktan sonra analizlere başlayabileceklerini belirtti. Daha önce, Brandstätte'den yanmış ağaçlar ve diğer buluntuların karbon-14 tarihleme yöntemiyle incelenmesi, mezar alanının yaşını belirlemelere yardımcı olmuştur





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Arkeoloji Duvenseer Moor Brandgrab DNA Radiokohlenstoffdatierung Schleswig-Holstein

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