DVDs und Blu-rays der Woche: "Extrawurst", "No Other Choice" und "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde"

The news text discusses the release of DVDs and Blu-rays of the films 'Extrawurst', 'No Other Choice', and 'Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde' on the market. It also mentions the plot and the main cast of each film.

" Extrawurst ", " No Other Choice " und "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche. Film-Adaption des gleichnamigen Theaterstücks: Friedrich Mücke, Christoph Maria Herbst, Hape Kerkeling, Anja Knauer und Fahri Yardim (von links) streiten um die " Extrawurst ".

(Bild: Studiocanal GmbH) Bekommt der Türke seinen eigenen Grill? Die Frage ist natürlich alles andere als harmlos und unverfänglich, das darin enthaltene Konfliktpotenzial erkennt in diesen Zeiten wohl jeder erwachsene Mensch sofort. Aber muss man darüber gleich einen ganzen Glaubenskrieg starten? In einer neuen Komödie von Regisseur Marcus H. Rosenmüller jedenfalls kommt es ziemlich genau so: Die Adaption eines gleichnamigen Theaterstücks erzählt von einer "Extrawurst", die einen kleinen Tennisverein zu zerreißen droht.

Der Film erscheint nun ebenso wie die schwarzhumorige Satire "No Other Choice" und der Kinderfilm "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" auf DVD und Blu-ray. Um sich im Kampf um einen neuen Job gegen die Konkurrenz durchzusetzen, greift Man-soo (Lee Byung-hun) in "No Other Choice" zu drastischen Mitteln. (Bild: Plaion Pictures/2025 CJ ENM Co. Ltd. MOHO FILM) Es beginnt mit einer unscheinbaren Mitgliederversammlung im Provinz-Tennisclub von Lengenheide.

Der Vorsitzende Heribert (Hape Kerkeling) startet eine Abstimmung, wobei, richtig abstimmen muss man da eigentlich nicht: "Wir kaufen einen neuen Grill, weil der alte ist Schrott. Kein Widerstand? Einstimmig angenommen!

" Heribert möchte schon zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen, da hakt Melanie (Anja Knauer) doch noch einmal ein. "Wäre das nicht eine nette Geste, wenn wir für Mitglieder mit türkischem Migrationshintergrund auch einen zweiten Grill dazuholen? " Eine nette Geste, ja, weil Muslime nichts von einem Grill essen dürfen, auf dem Schweinefleisch gelegen hat. Erol (Fahri Yardim), das einzige "Mitglied mit türkischem Migrationshintergrund" im Verein, winkt dankend ab.

Aber da entbrennt um ihn herum bereits eine heftige Diskussion. Schweinefleisch-Fans gegen Vegetarier, Gläubige gegen Atheisten, Deutsche gegen Türken - bei diesem Streit in Lengenheide wird schnell klar, dass es um viel mehr geht als nur einen Grill. In weiteren Rollen sind unter anderem auch Christoph Maria Herbst, Friedrich Mücke, Gaby Dohm und Milan Peschel zu sehen.

"No Other Choice" klingt weniger drastisch als der Titel der englischen Romanvorlage, "The Axe" ("Die Axt"), wirkt aber auch nicht so schwammig wie die übersetzte deutsche Version "Der Freisteller". (Bild: Plaion Pictures) Copyright: MFA Film/megaherz gmbh In "Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" begibt Tobias Krell sich auf ein Abenteuer, das ihn rund um den Globus führt. Wie weit soll, kann und darf man gehen, um die eigene Familie zu versorgen?

Man-soo (Lee Byung-hun), Protagonist der abgründigen Satire "No Other Choice", wird extrem weit gehen. Der Spezialist für Papierproduktion wird nach 25 Jahren von seinem Arbeitgeber entlassen und gerät danach schnell unter Druck. Die Tennisstunden, das Auto für seine Frau, das Haus, in dem seine Familie wohnt - das kostet alles viel Geld. Man-soo gibt sich alle Mühe, schnell wieder Arbeit zu finden.

Er besucht Aufbau-Seminare, versucht sich von seiner besten Seite zu zeigen. Aber irgendwie reicht es nicht. Nach einem besonders demütigenden Zwischenfall ändert er dann seine Strategie: alle Konkurrenten, die ihm bei der nächsten Jobvergabe im Weg stehen könnten, systematisch ausschalten ... Park Chan-wook gehört seit über 20 Jahren zu den größten Aushängeschildern des südkoreanischen Films, und auch für seine Romanadaption "No Other Choice" bekam der Regisseur, Autor und Produzent drei Golden-Globe-Nominierungen und Auszeichnungen auf diversen Festivals.

Tobias Krell ist zum dritten Mal als "Checker Tobi" für einen Dokumentarfilm unterwegs.

"Checker Tobi 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde" (VÖ: 28. Mai) Die Frage "Checkst du?

" haben in den letzten Jahren wahrscheinlich viele Eltern mal von ihren Teenager-Kids aufgeschnappt. Einer, der schon ganz lange ganz viel "gecheckt" hat, ist Tobias Krell alias "Checker Tobi". Seit 2013 führt er durch eine eigene KiKA-Kinderwissenssendung, 2019 und 2023 entstanden auch schon zwei Dokumentarfilme: "Geheimnis unseres Planeten" und "Reise zu den fliegenden Flüssen". Anfang des Jahres kam Film drei in die Kinos, "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde".

Wer oder was damit gemeint ist, wird hier nicht verraten. Nur so viel: Das junge Publikum darf sich auch bei dem neuesten Abenteuer, das nun auf DVD erscheint, auf eine äußerst lehrreiche Reise freue





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