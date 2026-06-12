DVDs und Blu-rays der Woche: Hoppers, Scream 7 und Ein Kuchen für den Präsidenten

Hoppers, Scream 7 und Ein Kuchen für den Präsidenten sind die DVDs und Blu-rays der Woche. Hoppers ist der jüngste Animationsspaß der Pixar-Studios, Scream 7 ist eine Fortsetzungsreihe und Ein Kuchen für den Präsidenten ist ein Spielfilm, der die Kindheit des Regisseurs Hasan Hadi verarbeitet.

Hoppers , Scream 7 und Ein Kuchen für den Präsidenten: Die DVDs und Blu-rays der Woche. Hoppers ist der jüngste Animationsspaß der Pixar -Studios. Auch wenn die zum Disney -Konzern gehörenden Pixar -Studios in den vergangenen Jahren einige eher durchschnittliche Werke (etwa Lightyear und Elemental) auf die große Leinwand brachten, steht ihr Name nach wie vor für innovative, gefühlvolle Familienunterhaltung.

Noch bevor im Sommer der fünfte Teil der beliebten Toy Story-Reihe an den Start gehen wird, schickte die vor 40 Jahren gegründete Animationsschmiede im März die sich für Naturschutz einsetzende Science-Fiction-Komödie Hoppers ins Rennen um die Gunst der Zuschauer. Sidney Prescott (Neve Campbell) wird nach Jahren abermals von einem maskierten Serienkiller bedroht. Im Mittelpunkt von Hoppers steht die Studentin Mabel, die sich schon als Kind für ein Wasserloch und eine Lichtung hinter dem Haus ihrer Großmutter begeistert hatte.

Im Mittelpunkt von Scream 7 stehen altbekannte Figuren aus dem ersten Film. Ein Kuchen für den Präsidenten verarbeitet Regisseur Hasan Hadi seine eigene Kindheit im Irak. Copyright: Vuelta Germany/24 Bilde





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