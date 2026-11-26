DVV-Pokal: Berlin 'gespannt' auf Halbfinal-Kracher in Lüneburg
In der Runde der besten vier treffen die BR Volleys auf den Titelverteidiger.
In der Runde der besten vier treffen die BR Volleys auf den Titelverteidiger. Volleyball-Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat die Rückeroberung des Titels im DVV-Pokal weiter fest im Blick, steht im Halbfinale aber vor dem ultimativen Härtetest.
Im Viertelfinale gewann der Bundesliga-Tabellenführer mit 3:0 gegen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg, in der Runde der besten vier wartet mit Titelverteidiger SVG Lüneburg nun jedoch die wohl größte Herausforderung.
„Jetzt haben wir schon wieder kein Heimspiel, aber zumindest ist die Fahrt keine ganz lange“, sagte Mittelblocker Florian Krage-Brewitz über das bevorstehende Topspiel: „Ich bin wirklich gespannt, was Lüneburg leisten kann, schließlich wird es das erste Duell in dieser Saison sein. Aber unser Anspruch ist das Finale.
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