In der Runde der besten vier treffen die BR Volleys auf den Titelverteidiger.

In der Runde der besten vier treffen die BR Volleys auf den Titelverteidiger. Volleyball-Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat die Rückeroberung des Titels im DVV-Pokal weiter fest im Blick, steht im Halbfinale aber vor dem ultimativen Härtetest.

Im Viertelfinale gewann der Bundesliga-Tabellenführer mit 3:0 gegen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg, in der Runde der besten vier wartet mit Titelverteidiger SVG Lüneburg nun jedoch die wohl größte Herausforderung.

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„Jetzt haben wir schon wieder kein Heimspiel, aber zumindest ist die Fahrt keine ganz lange“, sagte Mittelblocker Florian Krage-Brewitz über das bevorstehende Topspiel: „Ich bin wirklich gespannt, was Lüneburg leisten kann, schließlich wird es das erste Duell in dieser Saison sein. Aber unser Anspruch ist das Finale.