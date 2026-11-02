Dwayne Johnson: Hollywood-Star mit weichem Kern und sozialem Engagement

Dwayne Johnson wurde zum weltberühmten Hollywood-Star. Doch hinter der Action-Maske steckt ein liebevoller Familienvater, der sich social engagiert und spendet.

Dwayne Johnson, weltweit bekannt als The Rock, hat sich von einer Wrestling -Karriere zu einem der beliebtesten Schauspieler Hollywood s entwickelt. Geboren am 2. Mai 1972 in Hayward, Kalifornien, ist er der Sohn des populären Wrestlers Wade Douglas Bowles, auch bekannt als Rocky Johnson. Seine Kindheit verbrachte er zunächst auf Hawaii, bevor er nach der Schule nach Miami zog, um professionelle American Football-Spieler zu werden.

Weg vom Sport hin zur Filmkarriere

Ein Knieverletzung beendete jedoch vorzeitig seine sportliche Laufbahn. Daraufhin entschloss er sich, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Profiwrestler zu werden. Seine muskulöse Erscheinung machte ihn schnell auch in der Filmindustrie aufmerksam. Sein erster Fernsehauftritt erfolgte 1999 in der Sitcom Die wilden Siebziger. Das Filmdebüt folgte 2001 in Die Mumie kehrt zurück, wo er die Rolle des Skorpionkönigs Mathayus übernahm.

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Der Charakter wurde vom Publikum so gut aufgenommen, dass er 2002 im Prequel The Scorpion King eine eigene Rolle erhielt. In Hollywood etablierte er sich rasch als gefragter Actionheld. Er spielte unter anderem in Die etwas anderen Cops mit. Durch diese Rollen festigte er seinen Status als internationaler Star im Genre des Actionkinos.

Erfolge im Action-Genre und Familie

Seine wohl bekannteste Rolle erhielt er ab 2011 im Franchise Fast & Furious. Dort verkörperte er den Polizisten Luke Hobbs, der anfangs die Hauptfiguren verfolgte, später aber mit ihnen paktierte. Von Teil fünf bis acht war er fester Bestandteil der Besetzung. Neben Action gelang ihm der Durchbruch auch in Abenteuer- und Comedyfilmen. Produktionen wie Die Reise zur geheimnisvollen Insel, Zahnfee auf Bewährung und Baywatch zeigen seine Vielseitigkeit.

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Jenseits der Leinwand ist Johnson ein hingebungsvoller Familienvater. Von 1998 bis 2007 war er mit seiner Managerin Dany Garcia verheiratet. Aus dieser Verbindung bringt er seine Tochter Simone in die neue Ehe mit. Im August 2019 heiratete er Lauren Hashian, mit der er die gemeinsamen Kinder Jasmine und Tiana Gia hat. Er teilt gerne private Einblicke mit seinen Millionen-Anhängern auf sozialen Medien.

Sein Spitzname unter Nichten und Neffen ist Onkel DJ, da sie an Thanksgiving gern Trommel auf seinem Kopf spielen. Ob Geburtstagsüberraschungen für seine Töchter oder Gesangseinlagen zum Muttertag für seine Frau, Johnson beweist immer wieder seinen familiären Wert. Er gilt als einer der weichsten Herzen in der Unterhaltungsindustrie, trotz seiner harten Außenwirkung.

Soziales Engagement und Anerkennung

Johnson engagiert sich stark für soziale Belange. 2021 ehrte ihn die Hollywood Critics Association mit dem Trailblazer-Award. Dieser Preis wird an Wegbereiter verliehen, die sich für sozialen Wandel einsetzen. Während der Corona-Pandemie spendete er regelmäßig an soziale und medizinische Einrichtungen. Langjährig unterstützt er die Black-Lives-Matter-Bewegung und die Make-A-Wish-Stiftung, die kranken Kindern Wünsche erfüllt.

Auch in arbeitsrechtlichen Konflikten zeigte er große Solidarität. Während der Arbeitsniederlegung der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA spendete Johnson eine riesige Summe. Der Betrag liegt im siebenstelligen Bereich und half den Schauspielern, sich und ihre Familien während der Streikphase finanziell zu versorgen. Dieses Engagement unterstreicht seinen Anspruch, nicht nur Unterhaltung zu bieten, sondern auch Verantwortung zu übernehmen. Seine Karriere ist damit ein Beispiel für modernen Hollywood-Stars mit Herz und Gewissen.