Der DWD warnt für Sonntag und Montag vor gefährlicher Blitzeisbildung durch gefrierenden Regen. Wo Glätte droht und wie lange die Minusgrade anhalten.

Der Deutsche Wetterdienst ( DWD) hat für den kommenden Sonntag eine deutliche Warnung vor Glatteis und Blitzeis herausgegeben. Besonders im Nordwesten und in der Landesmitte ist mit plötzlich auftretender, gefährlicher Eisbildung zu rechnen. Die Warnung gilt als kritisch, da der gefrierende Regen vor allem in den frühen Morgenstunden und während des morgendlichen Berufsverkehrs am Montag die Straßen rutschig machen wird.

Wettermechanismus und zeitlicher Ablauf

Die aktuelle Wetterlage wird durch eine schwache Front eines Tiefs ausgelöst, die in der Nacht zum Sonntag den äußersten Nordwesten erreicht. In höheren Lagen fällt zunächst Schnee, während es darunter zu Schneeregen und Regen kommt. Später geht der Niederschlag in gefrierenden Regen über, was vor allem in höheren Lagen und Tälern zu einem dünnen, gläsernen Eisbelag führt.

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Die Temperaturen liegen in der Nacht zum Sonntag zwischen minus 1 und minus 4 Grad. Gleichzeitig frischt der Wind auf, wobei im hessischen Bergland Sturmböen aus Südost mit rund 70 km/h wahrscheinlich sind. Auch auf anderen Mittelgebirgskämmen wird es stürmisch. Der Sonntagmorgen stellt damit die gefährlichste Phase im Westen dar. Tagsüber steigen die Temperaturen dort auf 5 bis 7 Grad, sodass das Eis dann wieder auftaut.

Räumliche Ausbreitung und regionale Unterschiede

Am Sonntagmittag breitet sich die Glätte bis in die Landesmitte aus. Im Süden kommt zusätzlich Schnee dazu. Zwischen Nürnberg und München fallen von Sonntagabend bis Montagmittag Schnee oder Schneeregen. An den Alpen schneit es einige Stunden lang. Berlin und Brandenburg erleben den Sonntag noch trocken und oft sonnig, wobei die Werte nachts bis minus 6 Grad sinken.

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Die Reste der Front erreichen den Osten und Norden erst in der Nacht zum Montag. Der Regen zieht nur langsam ostwärts. Im fränkischen Feuchtwangen fiel das Thermometer am Dienstag auf minus 12,4 Grad. In der Nacht zum Samstag werden in Alpentälern erneut unter minus 10 Grad erwartet, ansonsten bis minus 8 Grad.

Gefahrenfaktoren und physikalische Ursachen

Die Gefährlichkeit der aktuellen Situation ergibt sich aus der Speicherung der Kälte in der Infrastruktur. Nach der kalten Woche haben Asphalt, Brücken und Böden die Kälte gespeichert. Der Regen stammt aus einer milderen Luftschicht in der Höhe und erstarrt erst in dem Moment, in dem er auf den gefrorenen Untergrund trifft. Gefährlich ist also nicht die Lufttemperatur, sondern der Boden.

Brücken und Senken frieren zuerst, da sie die Kälte am längsten halten. Auch dort, wo kein Regen fällt, bleibt die Gefahr bestehen. Im Osten Nordrhein-Westfalens ist in der Nacht zum Sonntag laut DWD örtlich Glätte zu erwarten. Der Eiskratzer sollte daher immer griffbereit sein, da die Kältewirkung auf den Straßen schnell und unvorhersehbar eintreten kann.

Langfristige Prognosen und meteorologische Einordnung

Wetterexperten halten es für möglich, dass dieser November der kälteste seit 1998 wird. Dies sei jedoch außergewöhnlich, da es im Vorjahr Ende November ähnlich kalt war. Eigentlich galt ein deutlich wärmerer November als wahrscheinlich, bedingt durch das starke El Niño-Phänomen im Pazifik. Die Abweichung ist auf eine zähe Inversionslage zurückzuführen, bei der Hochdruck die Kaltluft am Boden festhält.

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Für Dienstag erwartet der DWD keine markanten Wetterereignisse mehr. Die Glatteislage dürfte am Montagmittag überstanden sein. Dennoch bleibt der überregionale Nachtfrost bestehen, wie DWD-Meteorologe Oliver Reuter bestätigte. Die amtlichen Warnungen des DWD bleiben verbindlich und werden auch über die Warnwetter-App verbreitet. Der DWD hält die aktuelle Prognose noch für unsicher, da Zeitpunkt und Zugbahn der Front sich verschieben können.