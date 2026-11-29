Der Deutsche Wetterdienst gibt eine amtliche Warnung für Sonntag, den 1. Advent, heraus. Betroffen sind NRW, Niedersachsen und Teile Süddeutschlands vor Eisregen und gefährlicher Glätte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine offizielle Warnung vor schweren winterlichen Wetterbedingungen für den ersten Adventsonntag ausgegeben. Die Gefahr von Eisregen, Blitzeis und spiegelglatten Fahrbahnen droht ab Sonntag, dem 1. Advent, in weiten Teilen Deutschlands zunehmen. Besonders in den westlichen und südlichen Regionen rechnen Meteorologen mit einer besonders tückischen Mischung aus Regen und extremer Kälte, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Sicherheitsrisiken führen kann.

Ausbreitung des Eisregens und betroffene Regionen

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt vorerst für die Gebiete um Siegen, Marburg, Wiesbaden, Paderborn, Olpe und Koblenz. Von Westen her zieht Regen heran, der sich nur langsam nach Osten bewegt. Diese Tropfen treffen auf bereits gefrorene Böden, was die unmittelbare Gefahr der Vereisung erzeugt. Die Situation wird sich am Sonntagnachmittag in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen voraussichtlich weiter verschärfen. Der DWD rechnet dort ab 16 Uhr mit dem Eintreffen von Eisregen, was besonders im Bergland von Nordrhein-Westfalen extreme Vorsicht erfordert.

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Doch die Warnung beschränkt sich nicht nur auf den Westen. Auch in Schleswig-Holstein und Hamburg zieht Regen von der Nordsee herein und kann vor Ort gefrieren. In den Regionen, die auf der Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes orange markiert sind, besteht eine erhöhte Gefahr durch Glätte und Eisregen. Gelb markierte Gebiete sind vor Frost geschützt, doch die Kombination aus Nässe und Minustemperaturen macht auch diese Zonen unsicher. Die Ausdehnung des Unwetters zeigt, dass kaum eine Region Deutschlands am Sonntagvormittag komplett von der Gefahr verschont bleibt.

Meteorologische Analyse der Gefahrenlage

Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt vor der spezifischen Heiktheit der aktuellen Wetterkonstellation. Das zentrale Problem liegt darin, dass der einströmende Regen auf ausgekühlte, gefrorene Böden trifft. Dieser Prozess führt dazu, dass das Wasser sofort an Oberflächen festfriert. Eine zunächst nur nasse Fahrbahn kann sich bei Eisregen in Sekundenbruchteilen in eine spiegelglatte Fläche verwandeln. Dies stellt für Autofahrer und Fußgänger eine tückische Falle dar, da die Haftung der Reifen oder der Schuhe schlagartig verloren geht.

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Neben der Glatteisgefahr tragen zusätzliche meteorologische Faktoren zur Gefährdung bei. An den Küsten und in höheren Lagen wird es besonders windig. Auf den Inseln Helgoland und Sylt sowie auf dem Brocken und im Erzgebirge sind stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h möglich. Dieser starke Wind kann die Sicht weiter einschränken und die Wahrnehmung der rutschigen Straßenverhältnisse erschweren. Die Kombination aus starken Winden und Eisregen erhöht das Unfallrisiko drastisch.

Nacht auf Montag und Ausblick auf die nächsten Tage

Gefahr bleibt auch in der Nacht auf Montag bestehen, wie der Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes deutlich macht. Vor allem im Süden dringt der ostwärts vorankommende Regen weiterhin in Dauerfrostgebiete vor. Dort steigt die Gefahr durch gefrierenden Regen signifikant an. Allgemein ist im Bergland über der Mitte sowie im Südwesten und Süden Deutschlands mit gefrierendem Regen zu rechnen. In den südlichen Landesteilen ist sogar unwetterartiges Glatteis möglich, was die Verkehrsnetze vor enorme Herausforderungen stellt.

Die Temperaturen fallen in der Nacht vielfach zwischen 0 und minus 4 Grad. In höheren Lagen im Südosten sind zudem mäßige Fröste bis minus 7 Grad zu erwarten. Diese Kälte kombiniert mit dem anhaltenden Regen schafft ideale Bedingungen für die Bildung von Blitzeis. Zusätzlich lauert im Westen und Nordwesten eine weitere Gefahr: Dichter Nebel kann sich bilden und die Sichtweite auf unter 150 Meter sinken lassen. Diese Kombination aus Sichtbehinderung und rutschigen Straßen erfordert von allen Reisenden am kommenden Wochenende höchste Aufmerksamkeit und angepasste Fahrweisen.