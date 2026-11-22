Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefährlicher Glätte und Neuschnee in höheren Lagen. Lesen Sie, wann die Sonne hilft und wo die Gefahr persists.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Beginn des Wochenendes in Deutschland vor vorsichtigem Fahren gewarnt. Insbesondere in den höheren Lagen des Harz es, des Erzgebirges und des Allgäu s besteht am Sonntagmorgen eine erhöhte Gefahr durch überfrierende Nässe und Glatteis. Die Straßenoberflächen kühlen in klaren Nächten deutlich stärker aus als die umgebende Luft, was dazu führt, dass sich Eis bildet, obwohl das Thermometer noch Werte von plus 1 oder plus 2 Grad anzeigt. Fahrer sollten ihre Gangart anpassen und die Geschwindigkeit reduzieren, um Unfälle zu vermeiden.

Ursachen für überraschende Glatteisbildung

Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt gegenüber BILD, dass die eigentliche Gefahr oft unter dem Radar der alltäglichen Temperaturanzeige bleibt. Die Temperaturmessung erfolgt üblicherweise in zwei Metern Höhe, wo die Luft kühler ist als die befestigten Straßenflächen. Dieser physikalische Unterschied führt dazu, dass Asphalt und Beton schneller auskühlen und somit früher gefrieren als die Umgebungsluft vermuten lässt. Wer sich ausschließlich auf die Anzeige im Auto verlässt, riskiert eine Fehleinschätzung der tatsächlichen Straßenverhältnisse. Diese Diskrepanz ist der Hauptgrund für die plötzliche Entstehung von gefährlichem Glatteis bereits bei leichten Minusgraden oder kurz darüber.

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Sonnenschein lindert Risiken bis zum Mittag

Trotz der morgendlichen Warnung bietet der Tag eine positive Wende für viele Reisende. In weiten Teilen Deutschlands wird erwartet, dass die Rutschgefahr bis zum Mittagsspitzenwert durch einsetzende Sonneneinstrahlung gebannt wird. Die Straßen und Wege haben Zeit zum Abtauen, was die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöht. Dennoch mahnt der DWD vor übereiltem Handeln und Leichtsinn. Die Sonne kann nicht überall gleichermaßen wirken, sodass an Stellen, die keinen direkten Sonneneinfall erhalten, die Gefahr weiterhin besteht. Zu diesen kritischen Bereichen zählen Brücken, Waldstücke, schattige Kurven, Nebenstraßen sowie Rad- und Gehwege.

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Südwesten bleibt betroffen mit Niederschlag

Im Südwesten des Landes, insbesondere im südlichen Baden-Württemberg, hält sich das Schmuddelwetter hartnäckiger. Hier regnet es weiterhin, und in der Nacht wird es frostig, wodurch die Glättegefahr erhalten bleibt. Zusätzlich zur überfrierenden Nässe ist in den Allgäuer Alpen mit erheblichen Neuschneemengen zu rechnen. Der Regen kann teilweise bis in tiefere Lagen hinein in Schnee übergehen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schätzt für Staulagen Neuschneemengen von 20 bis 30 Zentimetern ein. Diese Mengen können den Verkehr in den Bergregionen erheblich beeinträchtigen und erfordern besondere Vorsicht sowie ggf. Winterausrüstung für Fahrzeuge.

Prognose für den Montag und Dienstag

Zwischenzeitlich entspannt sich die Wetterlage tagsüber langsam wieder. Am Alpenrand lassen die starken Niederschläge nach, doch im Osten und Nordosten ziehen noch einzelne Regen- und Schneeschauer durch. Bei Temperaturen zwischen höchstens 0 und 7 Grad bleibt es dennoch ziemlich frisch und frisch bleibt die Luft. Die absolute Ruhe kehrt noch nicht ein, da die Kälte in der Nacht zum Dienstag meist auf Werte zwischen minus 1 und minus 8 Grad absinken wird. Dies markiert den Beginn einer neuen Kältewelle, die die aktuellen Glätteverhältnisse wieder verschärfen könnte. Fahrer und Fußgänger müssen auch dann noch mit rutschigen Bedingungen rechnen, insbesondere an schattigen Orten.