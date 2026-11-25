Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen und gefährlicher Glatteisbildung. Die Warnung trifft genau auf den Start der Weihnachtsmarkt-Saison in Deutschland.

Ausgerechnet zum Auftakt der beliebten Weihnachtsmarkt-Saison droht in weiten Teilen Deutschlands akute Glatteisgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den kommenden Mittwoch vor gefährlicher Glätte durch gefrierenden Regen gewarnt, die besonders im äußersten Südwesten auftreten soll. Diese Warnung trifft auf einen Zeitraum, in dem die Vorfreude auf traditionelle Weihnachts- und Adventsmärkte am höchsten ist, was die Vorsicht im Straßenverkehr und auf Gehwegen erheblich steigert.

Kritische Wetterlage und Temperaturverteilung

Bundesweit liegen die Temperaturen am Mittwoch zwischen minus 2 und plus 4 Grad Celsius. Meteorologe Dominik Jung bezeichnet diese thermische Situation als den kritischsten Punkt der aktuellen Wetterwoche. Grund hierfür sind die vorausgegangenen frostigen Nächte, die dafür gesorgt haben, dass Böden und Straßendecken stark ausgekühlt sind. Wenn nun Regen auf diese kalten Oberflächen trifft, kann er beim Aufprall sofort gefrieren.

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Dieser Prozess führt dazu, dass Straßen, Gehwege und insbesondere Brücken innerhalb kürzester Zeit gefährlich glatt werden können. Die akute Gefahr konzentriert sich zunächst auf den äußersten Südwesten des Landes. Im mittleren und nordöstlichen Deutschland bleibt es am Mittwoch hingegen meist trocken, wodurch die unmittelbare Gefahr dort geringer ausfällt, obwohl rund um die Ostee kleinräumig Schnee- und Schneeregenschauer für glatte Verhältnisse sorgen können.

Betroffene Regionen und Wetterentwicklungen

Neben den Warnungen des DWD bestätigen auch andere Wetterdienstleister wie Kachelmannwetter die winterliche Lage. Dort heißt es, dass die frühwinterliche Kaltluft vorerst erhalten bleibt. Am Donnerstag ist in der Südosthälfte mit Schneegriesel und gefrierendem Sprühregen zu rechnen. Von den Alpen bis zum Oberpfälzer Wald kann gebietsweise leichter Schnee fallen, der aufgrund der Temperaturen zwischen minus 3 und plus 3 Grad Celsius vielerorts nicht vollständig abtaut.

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Auch in der Nacht zum Donnerstag besteht verbreitet Frost. Der DWD warnt zudem vereinzelt vor Glätte durch gefrierende Nässe oder Reif. Diese sich verschärfende Wetterlage bedeutet, dass Winterkleidung und Winterausrüstung für den Straßenverkehr unverzichtbar bleiben. Die Kombination aus Nässe und Minusgraden erfordert von allen Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerksamkeit und angepasste Fahrweise, um Unfälle zu vermeiden.

Auswirkungen auf die Weihnachtsmarkt-Saison

Die ungünstigen Wetterprognosen fallen in eine Phase, in der die Besucherzahlen auf den Märkten traditionell stark ansteigen. Eine Auswertung des Portals Volksfestefinder zeigt, dass am Samstag insgesamt 2234 Weihnachts-, Advents- und Wintermärkte neu öffnen. Diese Zahlen basieren auf mehr als 10.000 ausgewerteten Marktterminen. Die Kombination aus dichtem Gedränge und glatten Wegen erhöht das Verletzungsrisiko für Gäste beträchtlich.

Meteorologe Dominik Jung warnt vor den Folgen der Nässe auf den Plätzen. "Die Restnässe auf Wegen und Plätzen friert über", erklärt er mit Blick auf die besonderen Bedingungen an den Marktständen. Seine Empfehlung für Besucher lautet daher, auf dem Heimweg besonders vorsichtig zu sein. Das feste Halten des Glühweinbechers sollte nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Der Rat, auch das Geländer zu nutzen, unterstreicht die praktische Bedeutung der Warnungen.

Weitere Wettervorhersage und Sicherheitsmaßnahmen

Eine weitere Glättegefahr droht bereits am Freitagabend. Tagsüber liegen die Temperaturen vielerorts um den Gefrierpunkt, doch nach Sonnenuntergang sinken sie schnell darunter. Dieser schnelle Temperatursturz führt dazu, dass verbliebene Nässe auf den Wegen schnell zu Eis erstarrt. Für die Weihnachtsmarktbesucher kann dies zu unangenehmen Situationen führen, besonders bei späteren Abreisen nach einem langen Abends.

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In der Nacht zum Samstag rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen minus 2 und minus 6 Grad. Bei klarem Himmel können die Werte örtlich sogar noch deutlich unter diesen Bereich sinken. Diese kalten Temperaturen festigen die Eisschichten, die sich über die Tage gebildet haben. Die Sicherheit der Öffentlichkeit bleibt daher das oberste Gebot, bis sich das Wetter wieder stabilisiert und die Temperaturen steigen.