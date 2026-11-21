Deutscher Wetterdienst warnt vor ersten Wintereinbrüchen: Schnee ab 1000 Meter Höhe, Glättegefahr und kalte Polarluft treffen Deutschland am Wochenende.

Die Vorfreude auf den Winter ist bereits geweckt, da eine erste Schneedecke den Brocken im Harz bedeckt. Dies markiert lediglich den Anfang einer Wetterlage, die am kommenden Wochenende kalte Luft über Deutschland bringt. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind die ersten Schneeflocken für die Region zu erwarten, wodurch die ersten witterungsbedingten Herausforderungen für Reisende und Autofahrer entstehen.

Schneefallgrenzen und lokale Erwartungen

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für den Samstag Schneefall an den Alpen oberhalb von etwa 1000 Metern. In den nördlichen und östlichen Bundesländern fällt der Niederschlag ab einer Höhe von 600 Metern in Form von Schnee. Dieser Bereich erstreckt sich bis hin zum Erzgebirge, wo die Bedingungen entsprechend wechseln. Die geografische Aufteilung zeigt klar, wo mit winterlichen Bedingungen zu rechnen ist und wo der Regen vorherrscht.

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Entlang der Alpenkette sowie in den Hochlagen des Schwarzwalds und des Bayerischen Waldes sammeln sich nach Schätzungen Experten einige Zentimeter Schnee an. In den Mittelgebirgen sind bis zu fünf Zentimeter neu niedergeschlagen möglich. Diese spezifischen Mengenangaben helfen Wanderern und Tourismusbetrieben bei der Planung ihrer Aktivitäten für das Wochenende.

Temperaturen und Windbedingungen

Ob der Schnee tatsächlich liegen bleibt, ist aufgrund der Tageshöchstwerte fraglich. Die Temperatur steigt tagsüber zwischen 4 und 9 Grad, lokal im Breisgau bis zu 11 Grad. An der Nord- und vor allem Ostsee treten steife bis stürmische Windböen auf, die die gefühlte Temperatur weiter senken. Der Wind kommt aus westlicher Richtung und ist schwach bis mäßig, im Nordosten und Osten jedoch frisch ausgeprägt.

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Die Niederschläge lassen am Samstag entlang der Alpen nach und gehen dort in Schnee über. Ansonsten bleibt es in Deutschland meist wechselnd bewölkt. Von der Nord- und Ostsee bis zum Erzgebirge gibt es im Tagesverlauf vereinzelte Schauer, die jedoch nicht flächendeckend auftreten. Diese wechselhafte Bewölkung ist typisch für die Übergangsphase vom Herbst zum Winter.

Nächtliche Gefahren und Prognosen

In der Nacht drohen Temperaturen bis minus 4 Grad, was die Gefahr von Glätte erhöht. Dies gilt besonders für unbehandelte Straßen und Wege. In der Nacht zum Sonntag wird es in der Nordosthälfte wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schnee- und Regenschauern sein. Ansonsten bleibt es locker bis gering bewölkt und trocken, was die Fahrbahnen in diesen Regionen trockener hält.

In der Nacht zum Montag bringt Experten-Prognosen im Südwesten und im südlichen Alpenvorland wieder Regen. Dieser Regen kann teils bis in tiefe Lagen in Schnee übergehen. In den Allgäuer Bergen ist dies besonders relevant für die lokale Infrastruktur. Ab Sonntagabend könnte eine neue Wetterfront auch in tieferen Lagen Schnee bringen, wie Wetterfachmann Jung gegenüber BILD erklärte.

Auswirkungen und historische Vergleiche

Wer sich am Wochenende im Bergland aufhält, sollte mit winterlichen Straßenverhältnissen rechnen. Die Grundursache für die Kälte ist eine Polarluft, die sich zu Beginn der neuen Woche von der Ostsee kommend über Polen, den Osten Deutschlands bis runter nach Sachsen ausbreitet. Einige Flocken sind dann auch in Niedersachsen möglich, was die Reichweite der Kältefront zeigt.

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Experten verweisen auf einen Rekord-Dezember als historischen Vergleich. Damals war es der kälteste Dezember seit 1969 und brachte ein weißes Weihnachtsfest mit extremen Schneemassen in ganz Deutschland. Diese Parallele dient als Warnung, dass die aktuellen Niederschläge und Temperaturen Teil einer größeren klimatischen Verschiebung sein könnten. Die Aufmerksamkeit der Behörden und der Bevölkerung ist daher auf winterliche Gefahren fokussiert.