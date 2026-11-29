Der Deutsche Wetterdienst warnt vor unwetterartigem Glatteis und Eisregen am Sonntag. Betroffen sind viele Regionen, insbesondere das Bergland in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Vorsicht ist geboten.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Sonntag vor erheblichen Wettergefahren in Deutschland gewarnt, wobei die Situation am ersten Adventswochenende besonders kritisch ausfällt. Die Meteorologen sprechen von einer unwetterartigen Glatteis gefahr, die durch eine tückische Mischung aus Regen und gefrorenem Boden entsteht. Besonders betroffen sind zunächst Gebiete um Siegen, Marburg, Wiesbaden, Paderborn, Olpe und Koblenz, wobei die Gefahr sich rasch ausweitet und den gesamten Westen sowie Nordwesten des Landes erfasst. Die Warnstufe Orange gilt in diesen Regionen bereits ab dem Nachmittag, während Gelb in angrenzenden Gebieten vor Frost und leichter Glätte warnt.

Wetterwarnung: Mechanismus des Eisregens

Die Gefahr entsteht durch einen spezifischen meteorologischen Prozess, den der Deutsche Wetterdienst als Hauptursidenktifiziert hat. Regenfälle dringen von Westen her langsam ostwärts vor und treffen dabei auf Böden, die bereits ausgekühlt und gefroren sind. Dies führt dazu, dass die fallenden Wassertropfen nicht einfach abfließen oder schmelzen, sondern sofort gefrieren, sobald sie den Boden oder Oberflächen berühren. Ein Diplomierteurologe des Instituts betont, dass genau diese Kombination aus nassem Niederschlag und extremer Unterkühlung der Untergründe die Straße in eine spiegelglatte Falle verwandelt, die für Autofahrer und Fußgänger extrem schwer zu erkennen ist.

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Betroffene Regionen und Wetterausdehnung

Der Fokus der aktuellen Warnungen liegt stark auf Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo die Bedingungen am Nachmittag ab 16 Uhr drastisch eskalieren können. Im Bergland dieses Bundeslandes wird vor extrem glatten Straßen gewarnt, was den Verkehr zu einer hohen Gefahr macht. Auch Schleswig-Holstein und Hamburg ziehen Regenfronten von der Nordsee heran, die dort gefrieren können. In den orange markierten Zonen warnt der Deutsche Wetterdienst vor erhöhter Glätte- und Eisregengefahr, was bedeutet, dass die Straßen innerhalb kürzester Zeit unpassierbar werden können. In den gelb markierten Gebieten besteht indes eine Warnung vor Frost, die jedoch in Kombination mit dem einsetzenden Regen ebenfalls zu rutschigen Bedingungen führt.

Stürmische Böen und zusätzliche Risiken

Neben der Glättegefahr drohen vor allem in den Küstenregionen und auf Bergen zusätzliche Gefahren durch starke Winde. Auf den Inseln Helgoland und Sylt sind stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometern pro Stunde zu erwarten, was die Verkehrssicherheit weiter erschwert. Auch auf dem Brocken und im Erzgebirge muss mit ähnlichen Windstärken gerechnet werden, was für Wanderer und Outdoor-Aktivitäten eine deutliche Einschränkung bedeutet. Die Kombination aus eisglatten Wegen und starkem Seitenwind erhöht das Sturzrisiko massiv, weshalb der Deutsche Wetterdienst dringend zu äußerster Vorsicht rät und den Verzicht auf nicht notwendige Fahrten empfiehlt.

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Gefahrenlage in der Nacht auf Montag

Die Bedrohungslage verschärft sich laut Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes noch während der Nacht auf Montag. Im Süden zieht der Regen ostwärts vor und gelangt dabei in Dauerfrostgebiete, wodurch die Gefahr durch gefrierenden Regen dort noch größer wird. Im Bergland über der Mitte sowie im Südwesten und Süden ist ebenfalls mit gefrierendem Regen zu rechnen, wobei im südlichen Teil des Landes unwetterartiges Glatteis nicht ausgeschlossen ist. Diese nächtliche Entwicklung bedeutet, dass viele Regionen nicht nur mit lokalem Eisregen, sondern mit flächendeckenden und nachhaltigen Glatteisbildungen kämpfen müssen, die selbst nach Sonnenaufgang noch lange fortbestehen werden.

Werte und Ausblick für den Verkehr

Während der Regen in den betroffenen Gebieten wütet, herrscht in anderen Landesteilen vielfach leichter Frost zwischen null und minus vier Grad Celsius. In höheren Lagen im Südosten sogar mäßigen Frost bis minus sieben Grad. Diese Temperaturen sorgen dafür, dass die Straßen bereits vor dem Regen gefroren sind, was die Wirkung des nassen Niederschlags noch verstärkt. Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt dringend, Wetterupdates zu verfolgen und Fahrten auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschränken. Die Kombination aus eisglatten Fahrbahnen, stürmischen Böen und dunklen Wintertagen stellt eine der gefährlichsten Wetterkonstellationen im Jahresverlauf dar, die von allen Verkehrsteilnehmern maximale Aufmerksamkeit erfordert.