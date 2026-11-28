Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis und Minusgraden in Norddeutschland. Das erste Adventswochenende bringt wechselhaftes Wetter mit Gefahren für den Verkehr.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das erste Adventswochenende eine deutliche Abkühlung für den Norden Deutschlands angekündigt. Besonders im Bundesland Hamburg sowie in Schleswig-Holstein sind Temperaturen von bis zu minus sechs Grad und stürmische Windböen zu erwarten. Die Wetterlage wird durch gefrierenden Regen geprägt, was in der Nacht zu Montag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Glatteis bildung rechnen lässt.

DWD-Warnung vor glatten Straßen und Minusgraden

Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zeigen ein wechselhaftes Wetterprofil für die Region, das sich in den kommenden Tagen dramatisch zuspitzt. Am Samstag verbleiben die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein tagsüber bei ungefähr null Grad, während es in der Nacht deutlich frostig wird. Auf den Inseln ist es mit bis zu drei Grad etwas milder, doch die Küstenregionen sind einem teils starken Südostwind ausgesetzt, der später einzelne stürmische Böen mit sich bringt.

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In Mecklenburg-Vorpommern gestaltet sich die wettertechnische Lage am Samstag anders. Dort scheint die Sonne, während die Temperaturen zwischen minus einem und plus einem Grad schwanken. An der Küste Vorpommerns ist jedoch mit starken Böen zu rechnen, die die angenehmen Bedingungen trüben können. Diese lokalen Unterschiede verdeutlichen die komplexe Dynamik der atlantischen Tiefdruckgebiete, die aktuell über den Norden Deutschlands ziehen.

Tiefsttemperaturen sinken bis auf sechs Grad unter null

Während der Nacht zum Sonntag werden die Kälteeinbrüche in Norddeutschland deutlich spürbarer. In Hamburg und Schleswig-Holstein sinken die Temperaturen auf Werte zwischen minus drei und plus ein Grad. Noch kälter wird es in Mecklenburg-Vorpommern, wo die thermometerischen Werte auf bis zu minus sechs Grad abfallen. An den Küstenbereichen bleibt die Luftfeuchtigkeit hoch und die Winde stark, was die gefühlte Temperatur zusätzlich senkt.

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Am Sonntag ziehen dichte Wolkenfelder von der Nordsee her nach Hamburg und Schleswig-Holstein ein, begleitet von leichtem Regen. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es hingegen weitgehend trocken, und in Vorpommern zeigt sich auch weiterhin die Sonne. Die Höchsttemperaturen im Norden liegen an diesem Tag zwischen minus einem und plus drei Grad, was die winterliche Stimmung unterstreicht, ohne jedoch extreme Kälteperioden auszulösen.

Gefahrenzone Glatteis und Nebel in der Nacht zum Montag

Die kritischste Phase des Wetterübergangs tritt in der Nacht zum Montag ein. Regen zieht auf, der örtlich gefrieren kann und somit eine Gefahr für Glatteis darstellt. Anschließend bildet sich Nebel, der die Sichtweite stark einschränken wird. In Hamburg und Schleswig-Holstein liegen die Tiefsttemperaturen in diesem Zeitraum zwischen null und zwei Grad, während sie in Mecklenburg-Vorpommern zwischen minus drei und null Grad variieren. Diese Bedingungen erfordern besondere Vorsicht im Straßenverkehr.

Am Montag lassen die Niederschläge allmählich nach, wobei es vereinzelt noch zu glatten Straßenstellen kommen kann. In Hamburg und Schleswig-Holstein mildert sich das Wetter wieder auf Temperaturen zwischen drei und sieben Grad ab. Dieser kurzzeitige Wärmeeinbruch beendet jedoch nicht die winterliche Warnlage, da die restlichen Tage des Monats weitere kalte Fronten erwarten lassen. Die Anwohner und Verkehrsteilnehmer sind aufgefordert, die aktuellen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes genau zu verfolgen.