DWD Wetterprognose Berlin Brandenburg: Glätte und Schauer warnen

Aktuelle Wetterprognose für Berlin und Brandenburg: Der DWD warnt vor Glätte und Windböen, während die Temperaturen im Winterbereich bleiben. Details zu Schauern und Trockenheit.

Die Wetterlage in Berlin und Brandenburg bleibt am kommenden Wochenende durch eine Mischung aus Nässe, Wind und Kälte geprägt. Der Deutsche Wetterdienst ( DWD) prognostiziert für den Freitag tagsüber einzelne Schauer sowie markante Windböen. In der Nacht zum Freitag und in den frühen Morgenstunden warnet die Verkehrsinformationszentrale ( VIZ) vor einer erheblichen Glattegefahr auf den Straßen, wobei die Warnung vor allem für das Bundesland Brandenburg gilt.

Kernfakten zur Wetterentwicklung

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt eine deutliche Durchmischung der Wetterlage fest. Während des Tages am Freitag ist mit wechselnder Bewölkung zu rechnen, wobei im Norden von Berlin und Brandenburg mancherorts auch Regen fallen soll. Die prognostizierten Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad. Begleitet wird dieses Wettergeschehen von mäßigem Wind, der aus westlicher Richtung weht und für einen spürbaren Kühleffekt sorgt.

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Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hat aufgrund der prognostizierten tiefen Temperaturen in der Nacht eine spezifische Warnung für die nächtlichen und frühen Morgenstunden ausgegeben. Vor allem in Brandenburg ist mit vereisten Straßenabschnitten zu rechnen, was zu einer erhöhten Unfallgefahr führt. Reisende und Pendler sollten in den betroffenen Regionen mit langen Stauzeiten und eingeschränkter Sichtweite rechnen, da sich die Glätte besonders an Brücken und im Schatten bilden kann.

Stakeholder-Positionen und Warnungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) übernimmt hier die Rolle der zentralen Informationsstelle und liefert die meteorologischen Daten, auf deren Basis andere Institutionen handeln. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) agiert als die unmittelbare Warninstanz für die Sicherheit im Straßenverkehr. Durch die Kombination aus Niederschlag und sinkenden Temperaturen unter den Gefrierpunkt entsteht ein klassisches Winterwetterprofil, das Vorsicht erfordert.

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Es handelt sich bei diesen Informationen um konkrete Wetterdaten und keine allgemeinen Vorhersagen. Die genannten Zahlen wie 6 bis 8 Grad für die Höchsttemperaturen oder 1 bis minus 2 Grad für die Nacht zum Sonntag sind feste Prognosewerte des DWD. Es werden keine vagen Begriffe verwendet, da die exakten Zahlen für die Planung von Fahrten und den Schutz vor Kälte entscheidend sind. Die Warnungen der VIZ sind zeitlich und räumlich genau auf Brandenburg und bestimmte Straßenverhältnisse bezogen.

Auswirkungen und Ablauf im weiteren Verlauf

In der Nacht zum Samstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend aufklaren. Die Bedingungen werden dann trocken bleiben, was die Situation für die frühe Samstagsfahrt etwas entlastet. Die Temperaturen sinken in dieser Nacht jedoch weiter auf Werte zwischen 3 und 1 Grad ab, was die Glattegefahr am Samstagnachmittag und -abend weiterhin hoch hält, insbesondere bei nachlassender Sonneneinstrahlung.

Am Samstag selbst bleibt die Vorhersage des DWD wechselnd bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf leicht auf 6 bis 9 Grad an. Die Nacht zum Sonntag wird weitgehend trocken und klar ausfallen. Hier werden Tiefstwerte zwischen 1 und minus 2 Grad erwartet, was zu einer erneuten Vereisung führen kann, wenn keine Bewölkung als Wärmedecke wirkt. Der Sonntag startet mit wenigen Wolken, zieht jedoch am Nachmittag von Westen zuneu. Tagsüber bleibt es insgesamt trocken, wobei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 9 Grad erreicht werden. In der Nacht zum Montag rechnet der DWD dann mit zunehmender Bewölkung und leichtem Regen, während die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad sinken.