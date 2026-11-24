Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Winter 2026 bis 2027 milde Temperaturen um zwei Grad Plus. Dennoch warnen DWD und Bundesnetzagentur vor kurzfristigen Kälteeinbrüchen und Glatteis.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstag seine langfristige saisonale Klimavorhersage für den kommenden Winter vorgestellt und dabei Entwarnung für einen klassischen Bibber-Winter gegeben. Die aktuellen Modellrechnungen deuten für den Zeitraum von Dezember 2026 bis Februar 2027 auf eine mittlere Temperatur von mindestens zwei Grad Celsius plus hin. Damit liegt die erwartete Wärmemenge deutlich über dem langjährigen Mittel und könnte den Winter wärmer gestalten als zwei Drittel der Winter zwischen 1991 und 2020.

Milde Trends dominieren die Modellrechnungen

Die Mehrheit der simulierten Wetterdaten zeigt ein klares Bild: Warme und feuchte Luftmassen werden voraussichtlich über Zentraleuropa nach Deutschland geführt. Diese Tendenz wird auch durch Modelle anderer nationaler Wetterdienste bestätigt, die im europäischen Klimawandeldienst Copernicus zusammengeführt werden. Ein dominierender südwestlicher Luftstrom sorgt für diese milde Grundstimmung, was sich im Vergleich zum vergangenen Winter mit einer Mitteltemperatur von 1,7 Grad als weitere Erwärmung darstellt.

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Dennoch warnt der DWD vor einer einseitigen Interpretation dieser Daten. In einer gemeinsamen Erklärung mit der Bundesnetzagentur wird betont, dass es trotz der milden Gesamtprognose an einzelnen Tagen oder Wochen deutlich kälter als im vieljährigen Mittel werden kann. Die Vorhersage beschreibt also ein durchschnittliches Klima, ohne die Möglichkeit extremer Schwankungen innerhalb der drei Wintermonate auszuschließen.

Polare Luftmassen drohen im Spätwinter

Besondere Aufmerksamkeit richtet die Wettervorhersage auf den Spätwinter. Mehrere Modellrechnungen des Copernicus-Dienstes deuten darauf hin, dass die Abschwächung des Polarwirbels im Januar und Februar möglich ist. Ein schwächerer Polarwirbel kann dazu führen, dass kalte Luft aus dem Norden nach Mitteleuropa ausbricht. Einige Wochen später wären dann konkrete Kaltlufteinbrüche über Deutschland möglich, wie der DWD in seiner Erklärung darlegt.

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Experten weisen jedoch darauf hin, dass solche Ereignisse kurzfristig schwer exakt vorherzusagen sind. Der DWD berechnet monatlich 50 leicht unterschiedliche Klimasimulationen, um diese Unsicherheiten zu erfassen. Eine saisonale Klimavorhersage erreicht nicht die Präzision einer kurzfristigen Wettervorhersage, aber die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse erhöhen die Qualität für bestimmte Zeiträume deutlich. Die genaue Lage der Kaltfronten bleibt also bis zuletzt offen.

Gasversorgung bleibt stabil trotz Wetterunsicherheit

Auch die Bundesnetzagentur nutzt diese Klimadaten für ihre eigene Risikoabschätzung. Für die Sicherstellung der Gasversorgung ist ein komplexes Zusammenspiel aus Pipeline- und LNG-Importen, Speichern, Infrastruktur und der aktuellen Nachfrage entscheidend. Die Agentur betonte, dass die Gasversorgung in Deutschland derzeit stabil sei. Vor dem Hintergrund der milden Klimavorhersage schätzt die Bundesnetzagentur die Gefahr einer angespannten Versorgungslage weiterhin als gering ein.

Dies beruhigt nicht nur die Energieversorger, sondern auch die Verbraucher. Sollte es doch zu den erwarteten Kälteeinbrüchen kommen, so zeigt die aktuelle Lage, dass die Reserven und Importwege gut aufgestellt sind, um selbst bei temporären Lastspitzen die Versorgung aufrechtzuerhalten. Die Unabhängigkeit von einzelnen Wetterereignissen ist durch die diversifizierte Infrastruktur gewährleistet worden.

Aktuelle Wetterlage und Niederschlag

Blickt man auf die unmittelbare Zukunft, so herrscht nach Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad sowie bis zu 7 Grad an der Nordsee am Dienstag Nacht zu Mittwoch wieder Kälte vor. Werte zwischen minus 2 und minus 7 Grad sind zu erwarten. DWD-Experte Markus Übel erklärte, dass im Süden und Südwesten am Mittwoch kompakte Wolkenfelder aufziehen. Stellenweise fällt Niederschlag, der auf den Böden gefrieren und zu Glatteis führen kann.

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Im Rest des Landes gibt es einen Mix aus sonnigen Abschnitten und Wolken. Die Höchstwerte liegen nur noch um oder knapp über dem Gefrierpunkt. Am Donnerstag erwarten Meteorologen vor allem im Süden und Südosten Schneefälle. Ob es bei leichten Schneefällen bleibt oder regional stärker schneit, ist noch unsicher. Es bleibt aber weiterhin kalt mit Höchstwerten um den Gefrierpunkt, was Vorsicht im Straßenverkehr erfordert.