Dynamische Trendfortsetzung bei DAX - Kaufanticipation mit gleitenden Durchschnitten und Slow Stochastik

Charttechnisch konnte der DAX in der laufenden Woche eine dynamische Trendfortsetzung einleiten. Ausgehend von der Kursstabilisierung nach dem Gap-Down am 18. Mai im Bereich des unteren Bollinger-Band es ist der Index innerhalb von drei Handelstagen bis in die Nähe des sich nach oben ausweitenden Bollinger-Band es gestiegen.

Weitere Kursanstiege könnten folgen, weil die gleitenden Durchschnitte der letzten 20, 50 sowie 200 Börsentage (GD 20, GD 50 sowie GD 200) und die Slow Stochastik derzeit Kaufsignale ausweisen. Hierauf aufbauend erwarten wir derzeit weitere Kursanstiege in Richtung des Verlaufshochs vom 6. Mai bei 25.155 Punkten (Widerstand 1). Der Kursanstieg über diese Hürde könnte weitere Kursanstiege bis zum Allzeithoch vom 13. Januar bei 25.510 Punkten (Widerstand 2) begünstigen





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