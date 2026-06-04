Dynamit im Gefrierschrank: Hausbesitzerin entdeckt Sprengstoff, Viertel evakuiert

Eine Los‑Angeles‑Bewohnerin fand in einem alten Gefrierschrank zwanzig Stangen Dynamit, was zu einer sofortigen Evakuierung des Viertels und einem Großeinsatz des Bombenkommandos führte. Der Vorfall wird als Fundsache untersucht.

Ein unerwarteter Schock ereignete sich, als eine 80‑jährige Frau in Los Angeles beim Aufräumen ihrer Garage einen alten Gefrierschrank öffnete und darin mehrere Stangen Dynamit entdeckte.

Was zunächst nach einer harmlosen Abtauaktion aussah, entwickelte sich schnell zu einem Großereignis für die örtliche Polizei. Die Besitzerin erklärte den Beamten, sie habe keinerlei Kenntnis davon gehabt, dass sich in dem Gerät Sprengstoff befand. Der Gefrierschrank stand bereits, als das Ehepaar das Haus übernommen hatte, und es ist unklar, wann die Munition dort deponiert wurde.

Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass ihr verstorbener Ehemann, der bereits 2014 verstarb, das Dynamit aus einer abgelegenen Wüstenimmobilie mitgebracht haben könnte, doch ein eindeutiger Ursprung bleibt bislang ungeklärt. Als die Meldung bei den Einsatzkräften eintraf, rückte das Bombenkommando der Los Angeles Police Department sofort aus, um die Situation zu sichern. Insgesamt zwanzig Stangen scharfes Dynamit wurden in der Gefriertruhe gefunden. Aufgrund der Gefahr, die von der Menge des Sprengstoffs ausging, musste das gesamte Viertel Valley Glen evakuiert werden.

Mehrere Nachbarn verließen vorsorglich ihre Häuser, während Fachleute das Material entschärften. Der LAPD‑Kapitan Warner Castillo erklärte, dass das Dynamit vor Ort in Diesel getaucht wurde, um es zu stabilisieren und ein unkontrolliertes Entzünden zu verhindern. Er betonte, dass bei einer solchen Menge von Sprengstoff gravierende Verletzungen oder Todesfälle möglich gewesen wären, wenn die Situation unkontrolliert geblieben wäre. Nach mehreren Stunden intensiver Arbeit war die Gefahr gebannt und das Sprengmaterial vollständig unschädlich gemacht.

Das Polizeiprojekt behandelte den Fund nicht als Straftat, sondern als Fundsache, die einer gründlichen Untersuchung unterliegt. Sobald das Bombenkommando seine Arbeit abgeschlossen hatte, konnten die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Der Vorfall wirft ein Licht auf die oft übersehene Problematik von vergessenen oder illegal gelagerten Waffen- und Sprengstoffmaterialien in privaten Haushalten. Er verdeutlicht zudem die Notwendigkeit einer sorgfältigen Überprüfung von Altgeräten und Lagerstätten, insbesondere wenn frühere Eigentümer eine Vorgeschichte im Umgang mit gefährlichen Stoffen haben könnten.

Der Fall bleibt offen, und die Behörden prüfen weiterhin, ob weitere rechtliche Schritte gegen mögliche Verantwortliche eingeleitet werden müssen





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