Dynamo Dresden baut am neuen Kader auf: Robert Wagner soll gekauft werden

Dynamo Dresden baut für die nächste Saison am neuen Kader auf. Die zentrale Achse der bisherigen Mannschaft steht aktuell noch nicht unter Vertrag. Die Sachsen haben dem SC Freiburg angeboten, Robert Wagner zu kaufen. Der Mittelfeldspieler wurde von den Breisgauern nach Dresden gegeben, um die SGD bei ihrem Klassenerhalt zu unterstützen.

Dynamo Dresden baut für die nächste Saison am neuen Kader auf. Die zentrale Achse der bisherigen Mannschaft steht aktuell noch nicht unter Vertrag. Die Sachsen haben dem SC Freiburg angeboten, Robert Wagner zu kaufen.

Der Mittelfeldspieler wurde von den Breisgauern nach Dresden gegeben, um die SGD bei ihrem Klassenerhalt zu unterstützen. Wagner zog im Defensivzentrum eindrucksvoll die Fäden und ist für die SGD unbedingt zu halten. Angesichts seines Marktwertes von 2 Millionen Euro wird es jedoch schwierig, aber nicht unmöglich sein, den Transfer umzusetzen. BILD weiß, dass eine Verlängerung seines Vertrags in Freiburg und ein weiteres Leihgeschäft ausgeschlossen sind.

Für Wagner geht es um eine Grundsatzentscheidung seiner Karriere mit drei Optionen: Entweder er geht als klassischer Back-up in die Bundesliga, müsste sich dann aber erneut hinten anstellen. Die zweite Möglichkeit wäre das Ausland, wobei es auch hier erstmal richtig attraktiv sein muss. Und die dritte Variante ist ein fester Vertrag in der 2. Liga, wobei Dresden gegenüber wahrscheinlich manch finanziell lukrativer Alternativen einen riesigen Vorteil hätte.

Wagner sagt, dass der Trainer wichtig ist, vor allem, ob man sich wohlfühlt und ob die Spielidee passt. In Dresden habe er sich sehr wohl gefühlt und das Spiel sei unglaublich gewesen. Trotzdem wird die Einigung wirtschaftlich vor allem mit Freiburg nicht einfach sein. Wagner wird sich jetzt viele Dinge durch den Kopf gehen lassen, bevor er sich entscheidet.

Er fliegt mit seiner Freundin nach Mexiko, aber einen Tag vor der WM reisen sie ab, um sich den Trubel nicht geben zu müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Rotschopf nach vier teils auch unglücklichen Leihen lieber erstmal gesetzt sein will, gilt als hoch. Sportdirektor Sören Gonther braucht einen XXL-Clever-Deal, um den Transfer umzusetzen. Es wäre ein Riesenerfolg für den neuen Sportchef, wenn der Transfer umgesetzt werden kann.

Wagner stellt unmissverständlich klar, dass er es sich vorstellen könnte, in Dresden zu bleiben. Was hält er davon, dass man sich immer zweimal im Leben sieht? Das ist ein gutes Sprichwort, lächelt Wagner. Viele Fans würden sich über ein weiteres Engagement von ihm in Dresden sehr freuen.

Der erste Schritt dafür hat Dynamo Dresden bereits gemacht, indem sie dem SC Freiburg angeboten haben, Robert Wagner zu kaufen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dynamo Dresden Robert Wagner SC Freiburg Kader Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unter پوشش: Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und Termin für die Bekanntgabe der KaderDieses Nachrichten enthält einen Überblick über die Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und den Termin für die Bekanntgabe der Kader. Autor werden Maxim De Cuyper, Koni De Winter und Youri Tielemans. Ein Teil des Beitrags wird möglicherweise von Übersetzungen oder Auto-Sammelelementen umgeben, die verarbeitet werden müssen, um die relevanten Informationen zu ermitteln.

Read more »

Unter پوشش: Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und Termin für die Bekanntgabe der KaderDieses Nachrichten enthält einen Überblick über die Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und den Termin für die Bekanntgabe der Kader. Autor werden Maxim De Cuyper, Koni De Winter und Youri Tielemans. Ein Teil des Beitrags wird möglicherweise von Übersetzungen oder Auto-Sammelelementen umgeben, die verarbeitet werden müssen, um die relevanten Informationen zu ermitteln.

Read more »

Dynamo Dresden enthüllt Sommerfahrplan: Testspiele gegen Energie Cottbus, Union Berlin und internationale GegnerDynamo Dresden startet am 25. Juni mit der Vorbereitung und präsentiert ein abwechslungsreiches Testspielprogramm, das von heimischen Begegnungen mit Budissa Bautzen bis hin zu einem Freundschaftsspiel gegen Union Berlin und ein internationales Duell gegen den Grazer AK reicht.

Read more »

Unter پوشش: Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und Termin für die Bekanntgabe der KaderDieses Nachrichten enthält einen Überblick über die Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und den Termin für die Bekanntgabe der Kader. Autor werden Maxim De Cuyper, Koni De Winter und Youri Tielemans. Ein Teil des Beitrags wird möglicherweise von Übersetzungen oder Auto-Sammelelementen umgeben, die verarbeitet werden müssen, um die relevanten Informationen zu ermitteln.

Read more »