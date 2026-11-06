Dynamo Dresden besiegt Greuther Fürth 3:0 und springt aus der Abstiegszone

Dynamo Dresden sichert sich einen wichtigen 3:0-Sieg gegen Greuther Fürth, verlässt damit vorübergehend die Abstiegsränge der 2. Liga und springt auf Platz 14 der Tabelle.

Im Rahmen der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden einen entscheidenden Sieg über den SpVgg Greuther Fürth errungen und dabei seine aktuelle Talfahrt gestoppt. Mit dem 3:0-Erfolg reitet der Verein aus Sachsen die Tabelle kurzfristig um drei Positionen nach oben und verlässt vorübergehend die untersten Ränge der Abstiegszone. Vor dem 11. Spieltag war Dresden noch das Schlusslicht der Liga gewesen, doch die punktgesteigerte Leistung gegen den Gast aus Franken ermöglichte den Sprung auf den vorläufigen 14. Tabellenplatz.

Glücklicher Ausfall bei Fürth treibt Dresden in Führung

Der Erfolg der Dresdner ist stark durch glückliche Umstände auf Seiten des Gastgebers geprägt, wobei sich Verteidiger Hendry Blank als zentraler Pechvogel für die Greuther Fankurve erwies. Innerhalb von lediglich zehn Minuten vor der Halbzeitpause versenkte Blank gleich zwei Schüsse seiner eigenen Elf ins eigene Tor. Zunächst fälschte er in der 31. Minute die Kugel von Robert Wagner unglücklich ab, was zum 1:0-Anschlusstreffer führte. Nur zehn Minuten später, in der 41. Minute, folgte der zweite Eigentor-Verdächtler durch die Fehlleitung eines Schusses von Ben Bobzien, wodurch das 2:0 für Dresden zustande kam.

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Die Abwehrreihen der SpVgg Greuther Fürth wirkten unter dem Druck der Heimmannschaft völlig überfordert, während der Dresdner Keeper die Bälle nur noch passiv aufnehmen musste. Fürth-Torwart Hellstern hatte bei beiden Treffern keine Chance, die Bälle abzuwehren, da die Ballführung der eigenen Abwehrspieler so unpräzise war, dass sie für ihn unhaltbar waren. Die Dresdner nutzten die Defensive-Schwächen der Franken gnadenlos aus und sicherten sich vor der Pause eine komfortable Zweitorführung, die den weiteren Spielverlauf deutlich beeinflusste.

Vermeij stellt Weichen auf 3:0 und Blutung bleibt folgenlos

Nach der Pause setzte Vincent Vermeij die finale Entscheidung und erhöhte in der 55. Minute auf 3:0. Dieser Treffer war jedoch von einer kuriosen und regeltechnisch fragwürdigen Situation begleitet. Kurz vor dem Treffer war Vermeij nach einer früheren Aktion aus der Nase blutet, was laut den offiziellen Spielregeln dazu führen müsste, dass der Spieler den Platz verlässt, um behandelt zu werden, bevor er weiter spielen darf. Der Schiedsrichter Michael Bacher hat diese Blutung offenbar nicht bemerkt und den Treffer zugelassen, obwohl das 3:0 bei korrekter Regelinterpretation nicht gezählt hätte werden dürfen.

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Neben den Toren sorgte die rote Karte für Hendry Blank in der 62. Minute für weitere Entlastung bei Dynamo Dresden. Der Abwehrspieler wurde nach seinem zweiten gelben Karten-Verstoß des Spiels des Platzes verwiesen, was Fürth fortan mit zehn Mann gegen die Dresdner antreten ließ. Trotz der personellen Überzahl und der nun vollständigen Kontrolle konnte Dresden die Führung nicht mehr verspielen, obwohl der Verein in dieser Saison bereits 13 Punkte nach eigener Führung verloren hatte.

Klubumbenennung bei Greuther Fürth steht bevor

Der sportliche Misserfolg bei Dynamo Dresden könnte für die SpVgg Greuther Fürth zudem ein historischer Wendepunkt sein, da der Verein kurz vor einer Namensänderung steht. Am kommenden Sonntag wird eine Präsenz-Abstimmung aller Mitglieder durchgeführt, über die die Zukunft des Klubbewusstseins entschieden wird. Dabei werden rund 3000 stimmberechtigte Mitglieder erwartet, die darüber abstimmen sollen, ob der alte und traditionelle Name SpVgg Fürth wieder eingeführt wird. Dieser Name war bereits bis 1996 in Verwendung und würde die langjährige Historie des Vereins ohne die Ergänzung "Greuther" fortsetzen.

Falls die Mitglieder der Namensänderung zustimmen, würde dies das Ende der Ära "SpVgg Greuther Fürth" bedeuten und den Verein zurück zu seinen Wurzeln führen. Die sportliche Situation hat sich durch die Niederlage gegen Dresden weiter verschärft, da das Team nun ebenfalls unter Druck steht. Trainer und Management müssen nun die Konsequenzen aus der Defensive-Schwäche und dem glücklosen Auftreten der eigenen Abwehrspieler aufarbeiten.

Energie Cottbus bleibt auch ohne Sieg

Während Dresden den Befreiungsschlag feiert, bleibt auch Energie Cottbus weiterhin auf der Suche nach der ersten Saisonwin. Das Team von Kult-Trainer Claus-Dieter Wollitz konnte in Braunschweig gegen Eintracht Braunschweig lediglich ein 0:0 erreichen. Damit dauert die Sieglosigkeit der Lausitzer bereits seit sechs Partien an. Der letzte Dreier für Cottbus datiert bereits auf den 13. September, als man in Karlsruhe mit 3:0 triumphierte. Jede weitere Punkteverschleuderung erhöht den Druck auf das Trainerstab und die Spieler.

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Die aktuelle Situation in der zweiten Liga zeigt deutliche Unterschiede in der Auslastung der Mannschaften. Während Dresden durch die Kombination aus eigenem Spielwitz und Pech der Gegner kurzfristig aufholt, bleibt Cottbus in einer sportlichen Stagnation gefangen. Die Punkte, die durch Unentschieden liegen gelassen werden, sind in der engen Liga von entscheidender Bedeutung für den Klassenerhalt. Beide Vereine stehen unter Beobachtung der Fans, die sich mehr Konstanz und weniger Pechfaktoren wünschen.